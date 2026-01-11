ניצל קשישים ולקוחות תמימים: תושב מזרח ירושלים, בעל פנצ'רייה בבירה באזור גן הפעמון, חשוד בעוקץ שיטתי בהיקף של מאות אלפי שקלים מלקוחות שהגיעו למקום | בתום חקירה של שוטרי מחוז ירושלים, היום הוגשה הצהרת תובע על ידי הפרקליטות (משפט, פלילי)
מערך הסייבר הלאומי ואל על מזהירים מפני ניסיונות פישינג חדשים | לפי ההודעה, מופצים בקבוצות וואטסאפ, ברשתות ובהודעות SMS קישורים המובילים ל"חידון נושא פרסים" לכאורה מטעם אל על - עם הבטחות לקבלת שוברים בשווי מאות ואלפי שקלים, כאשר למעשה מדובר בהתחזות (בארץ)
שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון יחד עם חוקרי הפשיעה המקוונת של מחוז תל אביב עצרו תושב נתניה בחשד לביצוע עבירות הונאה לאחר שעל פי החשד הפיץ בעיר הרצליה דוחות חנייה מזויפים על רכבים ובהם קישור לתשלום באתר פיקטיבי (משטרה)
שיחת היום בקריית יואל שבמונרו: תושב העיר סיכל ניסיון הונאה של מתחזים לסוכנים פדרליים, לאחר שדרשו ממנו סכום עצום של כסף תמורת ביטול צו מעצר | המשטרה עצרה את החשודים שהם רק חלק מרשת הונאה רחבה יותר, שפועלת באזורים חרדיים בניו יורק | הרשויות קוראות לציבור לגלות ערנות ולדווח על כל מקרה חשוד (חרדים)
המשטרה חשפה ניסיון הונאה מתוחכם כלפי קשישה בת 84 מפתח תקווה, שבמהלכו נוכלים דוברי רוסית ניסו לגזול ממנה 200,000 שקל בטענה כוזבת שבנה היה מעורב בתאונה קטלנית | הכסף נתפס בזכות פעולה מהירה של יחידת ההונאה (משטרה)