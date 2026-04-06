המונים גדשו השבוע את היכל בית המדרש 'פני מנחם' בירושלים לשמוע את השיעור המסורתי של ראש הישיבה הגר"ש אלתר שכלל מהלך מחודש בסוגיית חמץ שנמצא לאחר הבדיקה | בין המשתתפים, גאוני התורה מכל החוגים שהתפלפלו בלהט, והגאון רבי פנחס פרידמן ראש הכוללים של בעלזא | צפו (חסידים)
בליל היארצייט של הגאון רבי שמואל גרונם גריינמן זצ"ל – מגדולי עסקני ליטא, נאמנם של מרן ה'חפץ חיים' ורבי חיים עוזר גרודזנסקי, וממייסדי ועד הישיבות בווילנה – מסר בנו, הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן, שיעור תורני מיוחד | השיעור נמסר בבית בנו, שם שוהה הגר"מ גריינמן למנוחה מאז שחרורו מבית החולים בשבוע האחרון | במהלך השיעור שילב הגר"מ דברי תורה וזכרונות מהנהגות אביו זצ"ל, שהיה גם המוציא לאור המיתולוגי של ספרי גיסו מרן ה'חזון איש'| קהל השומעים הביע התרגשות רבה לראות את הגאון הישיש בשובו לאיתנו, כשהוא ממשיך להרביץ תורה ולהנחיל את מורשת הדורות הקודמים למרות חולשתו (חרדים)
בשל הנחיות פיקוד העורף והמתקפה מאיראן, בוטלו שיעורי התורה המרכזיים בירושלים • לראשונה זה זמן רב, בוטל השיעור המיתולוגי של הראשל"צ הגר"י יוסף בבית הכנסת 'היזדים' • גם שיעורו של הראשל"צ הגר"ד יוסף בבית הכנסת 'יחווה דעת' יימסר ללא קהל • כל הפרטים על השידורים החיים ממעונות הקודש (חרדים)
לאחר הבהלה בליל שבת והאשפוז בתל השומר: חל שיפור ניכר במצבו של הגאון רבי מאיר גריינמן, אחיינו האחרון של מרן ה"חזון איש" זיע"א | אמש כבר שב לסדר יומו ומסר את שיעורו הקבוע לבני ישיבת 'בית מדרש עליון' | הצלם ש.פ.ה. מגיש תיעוד מרגש (חרדים)
פלפולא דאורייתא: רבני סאטמאר בארה"ב התפלפלו אמש בשיעורו השבועי של הפוסק הגר"מ שטרנבוך, במסגרת שיעורו השבועי הנמסר מידי שבוע לתלמידיו חברי כולל תשובות והנהגות | לאחר השיעור פצחו בשירת 'לקיים בנו חכמי ישראל' מתוך תפילה לאריכות ימיו ושנותיו של הפוסק | צפו בתיעוד (חרדים)
הילדים שלנו לומדים הרבה לפני שהם פוגשים את המורה הראשון בחייהם, והרבה אחרי הצלצול האחרון | דרך האופן שבו אנו מגיבים לאכזבה, מתייחסים לאנשים חלשים, מדברים על כסף או מתמודדים עם ויכוח - אנחנו מלמדים אותם שיעורי חיים שאין להם מבחן בסוף השנה אך חשיבותם היא לאין ערוך | מחקרים עדכניים מגלים עד כמה סגנון ההורות, הדינמיקה בבית והשיחות הקטנות סביב השולחן מעצבים את אישיות הילד, את המוטיבציה שלו ללמוד ואף את יכולותיו החברתיות (פסיכולוגיה)
זקן חברי מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, יצא בשבוע שעבר למסע בזק בלונדון, שם קיבל קהל רב שהגיע לחלות פניו להתייעצות וברכות, וכן מסר שיעורים ודברי חיזוק | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)