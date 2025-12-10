הרמטכ"ל אייל זמיר החליט להדיח את קמ"ן אוגדת עזה סא"ל א' מהצבא | קצינים בכירים נוספים, חלקם עדיין בשירות, הוזמנו לצורך הצגת מסקנות אישיות וצעדים פיקודיים - בעקבות מסקנות ועדת תורג'מן שבדקה את תחקירי המלחמה (צבא וביטחון, בארץ)
לאחר שטען כי הוא נרדף על-ידי גורמים בצבא וכי הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי ניסה לטייח את תחקיריו, צה"ל דוחה הערב את טענותיו של תת-אלוף אורן סולומון, המתחקר של אוגדת עזה באירועי 7 באוקטובר | מדובר צה"ל נמסר כי "אמירותיו פוגעות בצה"ל ובמפקדיו ומטילות דופי ביושרתם של מאות משרתים אשר עסקו בכתיבת תחקירי 7 באוקטובר" (צבא)
חצי שנה לאחר הקמת ועדת בדיקה שתבחן מחדש את תחקירי צה"ל על מחדלי הטבח בשמחת תורה, מסקנות הוועדה שהודלפו הערב כוללות ביקורת חריפה על התחקור הפנימי בצה"ל ומעלה "שאלות כבדות" לגבי האופן שבו הצבא מנהל תחקירים ומהלכים מבצעיים (צבא)
מחבלי חמאס תקפו אתמול מוצב של חטיבת כפיר בחאן יונס מתוך פיר מנהרה סמוך, כשהם מתפצלים לשלוש חוליות | לוחמי צה"ל, שהתעוררו מתוך שינה, ניהלו קרב מטווח אפס והצליחו לחסל את מרבית המחבלים תוך דקות | כוחות תגבור, בהם טנקים וחיל האוויר, סייעו בנטרול האיום ובטיהור המרחב ממטענים | בצה"ל מעריכים כי המחבלים תכננו חטיפת חייל, וממשיכים בפעולות להשמדת התוואי התת-קרקעי (ביטחון)
תחקיר צה"ל על הקרב ההרואי ביישוב פרי גן, הותר לפרסום הבוקר: על פי המסקנות, צה"ל כשל במשימה ההגנתית על היישוב ומי שהציל את המצב אלו חברי כיתת הכוננות של היישוב - ושל היישוב השכן - יישוב דתי בשם שלומית | בתחקיר מובא ציר הזמן המלא מהשתלשלות היום הדרמטי - מהשעה 06:30 עד להשתלטות הסופית (חדשות, ביטחון)
צה"ל השלים תחקיר מבצעי בנושא הקרב במחנה 'אורים' וממצאיו
הוצגו למשפחות השכולות | צוות התחקור קבע שבזכות פעולת המפקדים והכוחות שהצטרפו
ללחימה והגנו על המחנה, סוכלה משימת המחבלים. עם זאת, מערך ההגנה
של המחנה לא היה ערוך כראוי להתמודדות עם תרחיש חדירה והתקפה כה
רחבה עליו |צוות התחקור קבע לשכלל את תשתיות ההגנה במחנה, לעדכן את תיק ההגנת בכל התרחישים האפשריים, ולהגדיל את כמות האוחזים בנשק במחנה ולחזק את מיומנותם בשימוש בו (צבא וביטחון)
צה"ל חשף היום את מסקנות התחקיר הקרבי שהתרחש בגזרה ב-7 באוקטובר | לפי הנתונים הרשמיים, במהלך מתקפת הטרור הקטלנית נרצחו תשעה אזרחים מהקיבוץ | תושב נוסף, שלמה מנצור ז"ל, נחטף לרצועת עזה, נרצח שם וגופתו הושבה לישראל רק במסגרת עסקת חילופי גופות בפברואר 2025 | בנוסף, שישה פועלים זרים נרצחו, וחבר קיבוץ נוסף נהרג מירי כוחותינו (חדשות, צבא וביטחון)
למרחב זיקים חדרו בבוקר שמחת תורה 38 מחבלים מהים על גבי שבע סירות. 32 מהמחבלים חוסלו על ידי הכוחות. בתחקיר שהותר לפרסום כעת, עולות שאלות קשות על תפקוד צה"ל וכן מפורט דקה אחר דקה מהלחימה העיקשת של כיתת הכוננות וצה"ל (חדשות)
בצה"ל החלו לתחקר את זירת הקרב ביום שישי בשג'אעיה, בו נפלו לוחם יחידת המסתערבים של מג"ב סמל-שני נטע יצחק כהנא, וקצין השריון סרן עידו וולוך הי"ד, כאשר אחד ממוקדי התחקיר של קרב החילוץ נוגע לעיכוב בפינוי הנפגעים | חילוץ הנפגעים מהשטח הבנוי הצפוף ארך כשעתיים, והוא כלל חמש היתקלויות עם מחבלים שפתחו באש קלה ונ"טים לעבר הלוחמים (צבא)
צה"ל מפרסם הבוקר את התחקיר על הלחימה בבסיס זיקים - בו נהרגו שבעה לוחמי צה"ל: מתברר שהתגבורת הראשונה הגיעה לבסיס רק בשעות הצהרים | ההחלטה הקריטית של המפקד - מנעה טבח ענק במאה טירונים | כך התנהל הקרב דקה אחר דקה (חדשות, אקטואליה)
דו"צ מפרסם את תחקיר צה"ל על מה שהתרחש ב-7.10, בקיבוץ עין השלושה | אוגדת עזה הורתה ללוחמים שהיו במקום, להתרחק ממגדר הקיבוץ, אך ההוראה לא הגיעה ללוחמים, ובשל כך הצליחו החיילים במקום לשבש את כניסת המחבלים ליישוב | כיתת הכוננות במקום, הייתה מצוידת רק בארבעה רובים | כוח צה"ל הגיע לשטח הקיבוץ רק בשעה הצהריים, 4 ישראלים נרצחו בקיבוץ | התחקיר המלא (צבא)
הרמטכ"ל, אייל זמיר, השלים היום את התחקיר הראשוני לאירוע הירי בפרמדיקים מהסהר האדום, שהתרחש במרחב תל אל-סולטאן, בו חוסלו שישה מחבלים | מהתחקיר ראשוני עלה כי הכוח פתח בירי נוכח תחושת איום, על רקע היתקלות קודמת במרחב (צבא)
שורה של כשלים חמורים נחשפו, בעקבות חדירתו של שב”ח מג’נין לבסיס צריפין בשבוע שעבר | בעקבות המחדל, החיילים שאבטחו את השער טופלו משמעתית | דו״צ: ״מדובר באירוע חמור שאינו עולה בקנה אחד עם נהלי האבטחה של הבסיס״ (צבא)
כשנה וארבעה חודשים לאחר האסון והמחדל הנורא בשבעה באוקטובר, היום (שני) יכנס הרמטכ"ל הלוי את סגל הפיקוד הבכיר של צה"ל בבסיס חיל האוויר על מנת להציג בפניהם את התחקירים המטכ"ליים אודות אירועי השבעה באוקטובר | על פי דיווח הבוקר, גורמים המצויים בפרטי התחקירים, טוענים כי הממצאים עוררו מחלוקות גדולות במטכ"ל ויצרו מתח בין הרמטכ"ל לאלופים (צבא)