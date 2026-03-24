חיל האוויר האמריקני ביצע ניסוי מוצלח בטיל השיוט ERAM בבסיס אגלין שבפלורידה • הטיל, המכונה 'הפגיון החלוד', נועד לחדור מערכות הגנה רוסיות ולפגוע בעומק השטח • מחלקת המדינה אישרה עסקה של 3,550 טילים | מהפכה בשדה הקרב (בעולם)
משמרות המהפכה הודיעו היום שייערכו הלילה ניסויים במספר מערכות הגנה אווירית | בהודעתם ביקשו מהאזרחים האיראנים "לא לצלם את פעילות מערכות ההגנה האווירית" | בסוף השבוע דווח על פעילות אינטנסיבית במזרח המדינה, לפיו איראן שיגרה מספר טילים בליסטיים (העולם הערבי)
אחרי הדיווחים על מגעים לפגישה בין הנשיא טראמפ למנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און, הלילה שיגרה פיונגיאנג מספר טילי ניסוי בליסטיים, לראשונה מזה מספר חודשים | מדובר בפעם הראשונה שצפון קוריאה מבצעת ניסוי טילים מאז נבחר לתפקידו נשיא דרום קוריאה החדש החותר לשלום עם השכנה מצפון - קריאות שנענו בבוז מצד המפלגה הקומוניסטית (חדשות, בעולם)
יומיים אחרי דיווחים על ניסויי טילים באזור טהראן, איראן מאשרת כי ערכה ניסוי בטיל בין-יבשתי. חבר הפרלמנט האיראני, מוחסן זנגנה, טען כי "זהו אחד הטילים המתקדמים ביותר במדינה". הניסוי מגיע בצל מתיחות הולכת וגוברת עם ישראל, ארה"ב והמערב, ובזמן שהרשויות בטהראן נאבקות להתמודד עם שאלות בנוגע לפיצוצים ושריפות מסתוריות ברחבי המדינה (בעולם)
צפון קוריאה שיגרה הבוקר טיל בליסטי נוסף לטווח בינוני לכיוון הים המזרחי, כך דיווחה דרום קוריאה | ניסוי הטילים של הרודן התרחש בזמן ביקורו של מזכיר המדינה אנתוני בלינקן, השיגורים הקודמים התרחשו יום לפני הבחירות בארה"ב | וגם: מה צפון קוריאה חושבת על המשבר הפוליטי בדרום? (חדשות, בעולם)