יותר מחודש לאחר שהמלחמה עם איראן החלה, והפלת המשטר הפכה לחלום רחוק | אזרחים איראנים תיארו בשיחה אמיצה במיוחד עם רשת BBC הבריטית את תחושת התסכול שלהם מהעובדה כי למרות הכל, האייתולות עדיין כאן - ואולי חזקים אף יותר (בעולם)
בכותרת של אתר החדשות BBC צוין כי ביקורו של נשיא המדינה היהודית באוסטרליה הינו "שנוי במחלוקת", לאחר הפגנות שהתפתחו במקום | העיתון הבריטי ציטט "גורמים יהודים" שאמרו שהרצוג הסית לרצח עם בעזה | מתברר כי מדובר בקול פרוגרסיבי ואנטי-ישראלי חדש יחסית המייצג קבוצה לא גדולה של יהודים במדינה | עוד ציטט BBC את דו"ח האו"ם שקבע כי הרצוג הסית לרצח עם (חדשות)
רשת ה-BBC הגישה בקשה לביטול תביעת הענק של דונלד טראמפ בטענה לחוסר סמכות שיפוטית והיעדר נזק ממשי לנשיא | הרשת מבקשת לעצור את הליכי גילוי הראיות בתיק העוסק בעריכה מגמתית של נאום המהומות בקפיטול, התנהלות שגררה תביעה של מיליארדי דולרים מנשיא ארה"ב (בעולם)
רשת BBC שחשודה בעיוות סרטון לכאורה כדי להציג את דבריו של טראמפ באורח שלילי, הודיעה כי היא תתנגד לתביעתו של נשיא ארה"ב בבית המשפט ותילחם על חפותה | למרות הדו"ח הפנימי שדלף וההאשמות החמורות שעלו בדו"ח, הרשת הממלכתית הודיעה כי תילחם עד הסוף (בעולם)
ישראל משמידה מאות בניינים במזרח הקו הצהוב - כך עולה מבדיקה שערכה רשת BBC הבריטית | למרות הביקורת הצפויה מכלי התקשורת המוטה לכאורה, ישראל מבהירה: פועלים בדיוק בהתאם להסכם | המטרה: השמדת תשתיות טרור ונטרול היכולת של מחבלי חמאס לארוב לכוחות | הנתונים המדהימים שחשפו תצלומי האוויר מפעילות צה"ל במזרח הקו הצהוב (חדשות)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים לתבוע את רשת התקשורת הציבורית בבריטניה - ה-BBC, בסכום דמיוני של מיליארד דולר בעקבות עריכה מטעה של סרטון, בו הוא נראה קורא לאלימות | מה סיכוייו לנצח בתביעה ומה BBC צפויה לענות על הטענות? (חדשות)
רשת BBC הבריטית שהואשמה בדיווח מוטה בסרטון ערוך אותו הפיצה, אמרה כי קיבלה מכתב התראה לפני תביעה מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ | הרשת התנצלה על הסרטון, בעקבותיו התפטרו המנכ"ל וראש חטיבת החדשות של הערוץ - זה לא מספיק לטראמפ (בעולם)
ארגון הטרור חמאס מנסה לבסס מחדש את שליטתו בעיר הטרור עזה, וכבר החל בפעולות טיהור של המיליציות החמושות שחלקן לפחות שיתפו פעולה עם ישראל | בתחקיר של ה-BBC תוארו מעשי הזוועה במתנגדים, וחזרת השליטה של חמאס בכל האזורים מהם יצאו חיילי צה"ל | וגם: מה חושב על זה טראמפ, והאם חמאס יסכים לבסוף להתפרק מנשקו? (חדשות)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חזר רבות בתקופה האחרונה על המסר שהוא סיים שש מלחמות, ולפעמים זה גם היה "7" | בכתבת BBC, שכידוע אינם מתומכיו של טראמפ, התחקו אחר הצלחותיו של טראמפ והשלום שהוא הביא או לא הביא לעולם | בין ישראל-איראן למצרים-אתיופיה, מהי מטרתו האמיתית של טראמפ בהצהרות השלום? (סקירה, מגזין בבלי)
מאות ואולי עשרות אלפי עובדים מצפון קוריאה נשלחים בחשאי לרוסיה, שם הם מועסקים בתנאים שפליים המזכירים עבודת כפייה, כדי למלא את החסר החמור בכוח האדם שנגרם ממלחמת אוקראינה, כך דווח היום ברשת BBC | כל הפרטים (בעולם)
רשת BBC בחרה ביום שבת להמשיך ולשדר בשידור חי תוכן אנטישמי הקורא למותם של חיילי צה"ל, ולשחרור פלסטין "מהירדן ועד הים" | אחרי סערה שפרצה בעקבות שידור התוכן המזעזע בתאגיד השידור הממלכתי, היום נאלצה הרשת להתנצל (בעולם)