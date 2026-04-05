לצד זינוק בשיעורי החיסון, במיוחד בחברה החרדית, נתוני משרד הבריאות מצביעים על אלפי חולים, מאות אשפוזים ועשרות מקרי מוות - רובם בקרב ילדים לא מחוסנים. במקביל למלחמה, מתנהל מאבק לאומי לבלימת אחת המחלות המדבקות ביותר הידועות לאדם
ראש הממשלה נתניהו ביקר בחמ"ל הבריאות הלאומי, ואמר כי "השאיפה שלנו להביא את העם האיראני לפרוק את עול העריצות, בסופו של דבר זה תלוי בו" | ראש הממשלה הוסיף: "אבל אין ספק שבפעולות שנעשו עד עכשיו אנחנו שוברים להם את העצמות - ועוד ידינו נטויה" (חדשות)
משרד הבריאות עדכן כי התקבל דיווח מבית החולים איכילוב על מאבטח במקום שחלה בחצבת | המאבטח שהה בכניסה למחלקת ילודים א' בימים שבת וראשון האחרונים, ובדק את התינוקות והאימהות ביציאתם מהמחלקה | בית החולים ולשכת הבריאות של מחוז תל אביב יצרו קשר עם משפחות הילודים על מנת לתת להם טיפול מונע (בארץ)
משרד הבריאות מציג לראשונה את חלוקת מאות מיליוני השקלים לקופות החולים. הנתונים המבהילים חושפים הזנחה בתשתיות, בזבוז בתקציבי ה-MRI ופערים עצומים בשירות לאזרח. האם הכסף שיועד לקיצור תורים באמת הגיע לידיים הנכונות, או שטבע בבירוקרטיה? (בריאות)
משרד הבריאות הודיע כי הקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת מותו של תינוק בן 4 שבועות, שצרך מוצרי נוטרילון | נכון לשלב זה נשלל קשר בין צריכת תחליפי החלב לבין התמותה | עם זאת, כדי לחקור את המקרה לעומק - הוקמה אותה ועדת בדיקה חיצונית (בארץ)
בשעות הקרובות צפוי זיהום אוויר גבוה עד גבוה מאוד בכל אזורי הארץ, כך מסרו המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות, שציינו כי זיהום האוויר כולל עלייה משמעותית בריכוזי החלקיקים הנשימים, נגרם מרוחות דרומיות-מערביות הגורמות להסעת אבק מצפון אפריקה לכיוון ישראל (בארץ)
חברת הסטארט‑אפ העצבית של אילון מאסק, Neuralink, מודיעה כי היא ערוכה להשתיל לראשונה בבני אדם את Blindsight – ממשק מוח‑מחשב שמדלג על העיניים והעצב האופטי ומגרה ישירות את קליפת הראייה במוח, במטרה להעניק ראייה בסיסית למי שאיבדו לחלוטין את הראייה ואף למי שנולדו עיוורים, בכפוף לאישורים רגולטוריים (טכנולוגיה)