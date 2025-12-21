במהלך חקירה רחבת היקף נעצרו 12 חשודים ונתפסו כספים בהיקף של כ-139 אלף דולר, לאחר שנחשפה רשת שפעלה באופן מתועש להפצת דיסאינפורמציה נגד חברות כמו שיאומי, וואווי ו-Li Auto | מדובר בחלק ממבצע ממשלתי רחב שנועד למגר קמפיינים ממומנים ופעילות "יחסי ציבור שחורים" בתעשיית הרכב הסינית (רכב)
ענקית הטכנולוגיה הסינית מרחיבה את גבולות החדשנות ומשיקה שמיכה חשמלית חכמה שמציעה שליטה קולית, הפעלה מרחוק באמצעות אפליקציה, חימום מהיר, הגנה מפני תקלות - ואף מחזור חיטוי מיוחד להשמדת קרדית האבק | האם מדובר במהפכה אמיתית בתחום מוצרי החימום הביתיים? (טכנולוגיה)
נשיא סין שי ג'ינפינג העניק לנשיא קוריאה הדרומית לי ג'ה-מיונג טלפוני שיאומי (היריבה הסינית של סמסונג) והתלוצץ על הצורך לבדוק 'גישה נסתרת' | על רקע חששות מתמשכים מריגול סביב טכנולוגיה סינית (חדשות בעולם)
תאונה קטלנית בעיר צ’נגדו שבסין שבה נהרג נהג בן 31 מחוללת סערה עולמית ומעלה מחדש את הסוגיה הבוערת של בטיחות ידיות הדלתות החשמליות | לפי הדיווחים, עוברי אורח ניסו לפרוץ את דלתות הדגם SU7 ללא הצלחה בעוד הרכב עולה באש | מדובר בתאונה השנייה השנה שבה מעורב רכב מדגם זה - ושוב עולות שאלות קשות כלפי יצרנית הטכנולוגיה הסינית (רכב)