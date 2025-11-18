חטיבת הביצועים של מרצדס, שקנתה את עולמה בזכות מנועי הבעירה פנימית הרועמים שלה, משנה כיוון ומייצרת רכב חשמלי טהור | עם הספק שיכול להגיע ל-1,153 כ"ס, טעינה מ-10 ל-80 אחוזים ב-11 דקות בלבד, וסאונד מלאכותי – ה-GT 4-Door Coupé החדשה מוכיחה שגם בעידן החשמלי, ב-AMG לא מתכוונים להיות כמו כולם (רכב)
עם 657 כ״ס ממנוע V8 כפול־מגדשים, הנעה אחורית בלבד, מהלך דרסטי להפחתת משקל וחבילה אווירודינמית אגרסיבית - בנטלי מציגה את גרסת הסופר־ספורט הנדירה שלה, שתיוצר ב-500 יחידות ותסמן חזרה מפתיעה לעולם הביצועים הטהורים ללא מנוע היברידי (רכב)
ה־SC40 היא מכונית חד־פעמית שנוצרה במסגרת פרויקט ה־Special Projects של פרארי, ומבוססת על ה־296 GTB | עם מנוע V6 כפול טורבו, עיצוב חד ומחוספס בהשראת ה־F40, ורמות גימור של פעם מעורבבות בטכנולוגיה עכשווית - מחווה שמחברת את מורשת העבר עם ההווה של הספורט המוטורי (רכב)
עם האצה של 3.3 שניות ל־100 קמ״ש, טווח של 580 ק"מ ושדרוגים עיצוביים מתקדמים - טסלה מחזירה את גרסת הביצועים של הקרוסאובר הפופולרי ומוכיחה שאפשר לשלב בין פרקטיות יומיומית לכוח מתפרץ | כל מה שצריך לדעת על מתיחת הפנים (רכב)
בראיון שהעניק מנכ"ל החברה, אדריאן הולמארק, הוא חשף את הסודות השיווקיים | לטענתו, הם יפחיתו בכמות הייצור וישווקו את המכוניות כולן קודם לסיום הייצור, הכל כדי ליצור מצב שהרכבים ימכרו בשלב מוקדם מאוד, צעד שישפר את יוקרת הרכבים של החברה הבריטית היוקרתית גם כך (רכב)