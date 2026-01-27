שמחת התנאים לנכד האדמו"ר ממשקולץ בן לחתנו הרב יחיאל זוננבאנד בן הרה"צ דב זוננבאנד חתן האדמו"ר ה'אמרי מנחם' מאלכסנדר זצ"ל, עם הכלה, נכדת האדמו"ר מקוזמיר בת לחתנו הרב אליעזר זוסיא גרינוולד, בן הרה"ג ר' אברהם גרינוולד | במהלך השמחה פיזזו האדמו"רים עם החתן ואף נשאו דברי תורה ברום מעלת שמחת חתן וכלה (חסידים)
בהילולת הרה"ק רבי יעקב אבוחצירא זיע״א שנערכה בבית הכנסת 'אביר יעקב' בשכונת 'רמת אהרן' - בני ברק, השתתפו האדמו"ר רבי יחיאל אביחצירא, האדמו"ר ממישקולץ, רב ביהכנ״ס הגר״א מועלם, מ"מ ראש העיר מנחם שפירא, סגן ראש העיר שלמה אלחרר, עוזר ראש העיר יעקב זכריהו, אל"מ מר עוזי דיין, ועוד רבנים ואישי ציבור (חרדים)
אדמו"רים רבנים וקהל חסידים השתתפו בשמחת החתונה לנכדת האדמו"ר ממישקולץ, בת לבנו הרה"ג רבי אהרן ברגר, חתן הגה"צ רבי יעקב שלום טויב, אב"ד עתלית. החתן נכד האדמו"ר מגארליץ, בן הרה"ג רבי אלעזר מנחם מנדל שפירא, בן הרה"ג רבי ישראל שפירא | בסידור קידושין כובד דוד החתן האדמו"ר מזוויעהיל ארה"ב, בשאר הכיבודים כובדו אדמו"רי ורבני המשפחה (חסידים)
בבני ברק נחוגה ברוב פאר והדר שמחת נישואי בת הרב משה לבין, רב דקהל 'עטרת צבי' - זידטשוב, עב"ג החתן בן האדמו"ר מווערדאן חתן האדמו"ר ממישקולץ | בשמחה השתתפו אדמו"רים וקהל רב | הצלם דוד ארזני מגיש תיעוד מיוחד מהשמחה (חסידים)
אדמו"רים, רבנים וקהל רב השתתפו בשמחת אירוסי נכדתו של האדמו"ר ממישקולץ, השמחה נערכה במרכז מוסדות מישקולץ בפתח תקווה | האדמו"ר ערך וקרא את שטר התנאים, ובסיום השמחה קמו כל יושבי שולחן המזרח לריקוד נלהב לכבוד שמחת חתן וכלה (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי החתן נכד האדמו"ר מפינסק קרלין, עב"ג הכלה נכדת האדמו"ר ממישקולץ | אחר מעמד ה'קבלת פנים', ה'חופה', וה'ריקודים', התקיימה המשך השמחה לבני המשפחה הקרובה בלבד | צפו בתיעוד (חסידים)