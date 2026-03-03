מעמד מרומם של הכנסת ספר תורה התקיים בהיכל ישיבת 'תפארת ציון' שבנשיאות הגאון רבי שלמה קנייבסקי. ספר התורה הוכנס לעילוי נשמתו של אביו, שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"ל | רגע מרגש נרשם במהלך התהלוכה, כאשר המוני החוגגים עברו בסמוך לבית ההיסטורי ברחוב חזון איש 5, מעוז התורה של ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל. בנקודה זו נעצרו ההמונים ופיזזו בעוז לכבודה של תורה במשך זמן ניכר (חרדים)
צפו בתיעוד נעלה מחגי תשרי בצל הגאון רבי שלמה קנייבסקי, ראש ישיבת 'קריית מלך' | החל מעבודת הנענועים בסוכתו כשדמות דיוקנו של אביו - מרן שר התורה זצ"ל ברקע מפארת את הסוכה, ובהמשך, בעריכת ההקפות שניות בהיכל ישיבתו הרמה ברוב ששון ושמחה בצאת החג (חרדים)
לא רק בחצרות החסידים עוברים האדמו"רים לפני התיבה, גם בחלק מהיכלי הישיבות זוכים תלמידי הישיבה לשמוע את קולם של ראשי הישיבות שמשמשים כשליחי ציבור, ומעוררים את הקהל בקולם כבנים המשתפכים לפני אביהם | בהיכל ישיבת 'תפארת ציון' התאספו כלל בני הישיבה למעמד 'סליחות ראשונות', כשלפני התיבה עבר ראש הישיבה הגאון רבי שלמה קנייבסקי (עולם הישיבות)
תלמידי ישיבת 'קרית מלך' יצאו לימי מנוחה בקעמפ קיץ מיוחד בעיר נתניה, שכלל סדרי לימוד, שיעורים ומעמד סיום מסכת פסחים בראשות ראש הישיבה הגאון רבי שלמה קנייבסקי | במהלך הימים הנעלים הורגשה במקום אווירת קודש מרוממת של תורה ושמחה (עולם הישיבות)
בעצרת זיכרון לזכרו של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל, חשף גיסו הגאון רבי יצחק זילברשטיין מעשה מופלא בו העניק הגר"ח את התפילין של אביו הסטייפלר לנכדו בחור בן 14, לאחר פיגוע בו איבד את תפיליו | הסיפור המלא (עולם הישיבות)
ילדי ארגון 'הלמדנים' מברכפלד בניהולו של המחנך ר' יעקב הכט הגיעו להיבחן ולשמוע דברי חיזוק במעונם של ראש הישיבה הגר"ש קנייבסקי והפוסק הגר"ע פריד, לרגל סיום מסכתות תענית וביצה | הרבנים העמידו את התלמידים בכור המבחן, והביעו קורת רוחם כשהילדים שלטו היטב בחומר | מבית הרבנים פנו התלמידים ל'זיץ' חסידי בחורשת יער בליווי כלי זמר (חרדים)