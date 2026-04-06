מחזה מרהיב נראה אתמול ברחובות קריית פרמישלאן בבני ברק עת צעד האדמו"ר מפרמישלאן ברחובות הקריה כשהוא עטוף בטליתו למעמד 'ברכת האילנות' בצוותא חדא עם חסידיו • המעמד נערך בסמוך לעצי פרי מלבלבים בלב הקריה, שם נעמד הרבי ובירך בכוונה את הברכה הנאמרת פעם בשנה בחודש הניסן: "שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות" (חסידים)
לאור הנר: בליל אור לארבעה עשר בניסן, ערך האדמו"ר מפרמישלאן את מעמד בדיקת חמץ במרכז מוסדותיו בבני ברק | האדמו"ר עבר בחרדת קודש בין ירכתי בית המדרש הגדול, שם בדק בדקדוק רב את ארונות הספרים העמוסים ובבמת קריאת התורה, כשהוא מתעכב בכל פינה ופינה ובודק כל חור וסדק כפשוטו, מתוך כוונה עמוקה לבער את החמץ כהלכתו (חסידים)
קהל חסידי פרמישלאן השתתפו אמש בטיש שערך האדמו"ר, לרגל חמישה עשר בשבט | הטיש נערך בהיכל הטישים במרכז החסידות בבני ברק, במהלכו נשא האדמו"ר מדברות קודשו בענייני היום ושורשי האילן החסידי | לאחר שירת ניגוני התעוררות ושמחה, חילק האדמו"ר פירות לברכה לקהל החסידים שעברו בסך (חסידים)
קהל מכובד ונעלה השתתף אמש (רביעי) בשמחת בית צדיקים, שמחת נישואי החתן נכד האדמו"ר מפרמישלאן ואב"ד רחמסטריווקא ב"ב, עב"ג הכלה נכדת האדמו"רים משאץ ויז'ניץ ולייטשיק | השמחה נחגגה במרכז חסידות פרמישלאן בפרדס כץ בבני ברק עד השעות הקטנות של הלילה (חסידים)
בביהמ"ד ספינקא נחגגה ברוב שמחה והודיה מעמד פדיון הבן לנינם המשותף של האדמו"רים מספינקא, קרעטשניף ופרמישלאן | כהן הפודה היה האדמו"ר מספינקא כהנא, כהן מיוחס בדורותיו | עם סיום המעמד הסתערו החסידים על מגשי השום והסוכר כמנהג עם סגולה לזכות בשיירי המצווה (חסידים)
בעוד בחצרות אחרות מתקוטטים הרבנים מי יכובד בכיבודים נאים, השבוע נקלע שוקי לרר לאירוע מסוג אחר, שמחת הברית לנינם של האדמו"רים מקרעטשניף, פרמישלאן וספינקא, שם הענווה היא שעיכבה את השמחה, כשלבסוף נאלץ לעזוב את הזירה לפני החלטת האדמו"רים מי יכובד בסנדקאות | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל הטישים הגדול בקריית פרמישלאן בבני ברק, התאספו קהל החסידים לטיש נעילת ימי החנוכה בליל 'זאת חנוכה' | לצד האדמו"ר ישב מחותנו הרה"ג רבי יעקב שמשון ארנסטר, בנו של הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, ראש ישיבת ויז'ניץ | בסיום הטיש, לאחר ריקוד 'הושיעה את עמך וברך את נחלתך', עבר הקהל בסך לקבלת מטבעות קודש לברכה ולישועה מידיו של האדמו"ר (חסידים)
בהיכל הטישים הגדול בקריית פרמישלאן נחוגה ברוב פאר והדר שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מפרמישלאן, בן לחתנו הרב יחיאל נתן זייבלד, בן אב"ד אלדשטאט | בהיכנס האדמו"ר לשמחה, העלה חתן המצוות שלהבת אש בנרות, בהמשך פצחו בריקוד נלהב | במהלך השמחה נשא חתן המצוות פלפול נאה בדרוש ובאגדה | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים (חסידים)
כשאימת הדין נסוכה על פניו, צעד האדמו"ר מפרמישילאן באשמורת הבוקר אל מקום תפילתו בהיכל בית מדרשו הגדול בקריית פרמישלאן בבני ברק, שם התעטף בטליתו, ועבר לפני התיבה בקול שעורר את כלל החסידים לתשובה שלימה | שוקי לרר תיעד מעטיפת הטלית ועד אמירת הסליחות | צפו בתיעוד (חסידים)
רחובות קריית קרעטשניף המתה מאדם השבוע כשמאות חסידים, אדמו"רים ורבנים הגיעו לנחם את האחים האדמו"רים מקרעטשניף ופרמישלאן על פטירת אחותם הרבנית שפרה טויבא מייזליש ע"ה | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק מהשיכון החסידי ברחובות (חסידים)
לרגל הילולת אביו האדמו"ר הרה"ק רבי דוד משה מקרעטשניף זי"ע, פקד האדמו"ר מפרמישלאן את הציון הקדוש באוהל בית קרעטשניף ברחובות, האדמו"ר השתפך בתפילה ע"י הציון הקדוש, תוך שהחסידים מזמרים ניגוני רגש בניצוחו של האדמו"ר שהיה אחוז שרעפי קודש לעת זו (חסידים)
מאות חסידי פרמישלאן השתתפו בשולחן הטהור שערך האדמו"ר לרגל הילולת אביו האדמו"ר זי"ע. בטיש סיים הרבי את הש"ס, ונשא דברים במשנתו של אביו בעל ההילולא | בטיש המיוחד השתתף אחיינו של האדמו"ר, האדמו"ר ממיאלען (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד קרעטשניף סיגעט בירושלים, נחוגה ברוב פאר והדר שמחת השבע ברכות המרכזית לרגל נישואי נכדת האדמו"רים מתולדות אהרן וקרעטשניף סיגעט, עב"ג החתן נכד ראש ישיבת תולדות אהרן והאדמו"ר מפרמישלאן | כמנהג צדיקיא קמאי, רקד הרבי עם גארטיל מצווה טאנץ בסיום ה'שבע ברכות' מתוך להב אש קודש לקול מצהלות החסידים (חסידים)
אלפי חסידים נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי נכדת האדמו"רים מתולדות אהרן וקרעטשניף סיגעט, עב"ג החתן נכד ראש ישיבת תולדות אהרן והאדמו"ר מפרמישלאן | השמחה הגדולה נערכה במרכז החסידות בשכונת 'מאה שערים' בירושלים (חסידים)
בבית שמש נערכה שמחת אירוסי נכד האדמו"ר מפרמישלאן, החתן בן לחתנו הרה"ג משה הלל שטרן, בן הרה"צ יהושע מנחם שטרן רב ביהמ"ד רחמסטריווקא בב"ב, עב"ג הכלה בת הרב ישראל הגר, בן האדמו"ר משאץ ויז'ניץ, וחתן האדמו"ר מלייטשיק שאף התכבד בקריאת הכתובה | בשמחה השתתפו אדמו"רים רבים מהעיר בית שמש שהוזמנו במיוחד לשמחה הגדולה (חסידים)
בעידן רעווא דרעווין של יום השבת וחג שביעי של פסח, ערך האדמו"ר מפרמישלאן את שולחנו הטהור אחוז שרעפי קודש, כשחסידיו מסובבים אותו כחומה | בשיאו של הטיש שורר האדמו"ר את שירת 'חסל סידור פסח' כשהחסידים מאזינים בשקיקה לשירתו של האדמו"ר ומזמרים אחריו כנהוג | בטיש הנעלה השתתף המשפיע הגאון הרב ליאור גלזר המתגורר בסמיכות מקום (חסידים)