לאחר שבוע של התעלות בבני ברק, הרבי מסאדיגורה המריא לאנטוורפן שם יחגוג את הפסח בבית חותנו הגרא"ח שטרנבוך • קודם הנסיעה: הרבי שפך שיח ותחינה על קברי זקיניו זצ"ל בבית העלמין בבני ברק • צפו בתיעוד ממעמדי אורה בשאיבת "מים שלנו" בקריית הרצוג, ובאפיית מצות ב"סילודין" ובהמשך כשהמוני החסידים וראשי העיר נהרו להתברך ולקבל "מצות שמירה" • סיקור מיוחד (חסידים)
כנהוג בחודש ניסן, יצא האדמו"ר מסאדיגורה למעמד ברכת האילנות בחצר הסמוכה למעון קודשו בגבעת סאדיגורה בבני ברק | האדמו"ר אמר את סדר המזמורים כפי שתיקן האדמו"ר זצ"ל, ולאחר מכן פצחו החסידים בשירה | קודם המעמד תיעד הצלם שוקי לרר רגע של קודש בהיכל, בעת שמסר האדמו"ר את השיעור הקבוע במשניות לאחר התפילה (חסידים)
לראשונה בתולדות שושלת הקודש לבית רוז'ין סאדיגורה, האדמו"ר מסאדיגורה הגיע למעמד טחינת חיטים לקראת אפיית מצות המצווה של חג הפסח הבעל"ט | המעמד הנשגב התקיים בעיר אלעד, שם טחן האדמו"ר בעצמו את החיטים במשך זמן רב ברוב רגש ובדבקות עילאית | לאחר מכן הורה לנוכחים מתפללי המניין הקבוע לתפילת מנחה להצטרף למלאכת הקודש, כשהוא עוקב מקרוב אחר כל פרט ופרט בהידור ההלכתי המוקפד (חסידים)
מאות חסידי סאדיגורה התכנסו למעמד קריאת המגילה בצל קודשו של האדמו"ר במרכז החסידות בבני ברק | כמנהג מלכות בית רוז'ין, עמד האדמו"ר לאורך כל קריאת המגילה סמוך לפתח ה'דאווין צימר' (חדר התפילה) ובעת אזכרת שמו של 'המן' הרשע השתמש האדמו"ר ברעשן מפואר העשוי מכסף טהור למחיית זכר עמלק (חסידים)
ביקור הוד ערך השבוע המשגיח מישיבת גייטסהד הגאון רבי מרדכי יוסף קרנובסקי במעון קודשו של תלמידו, האדמו"ר מסאדיגורה. במהלך הביקור חשף המשגיח את שיחת הטלפון המרגשת שקיבל מהאדמו"ר בעל ה'עקבי אבירים' זצ"ל בערוב ימיו • האדמו"ר קיבל את רבו בביטול גמור, שמע על השליחות מראש הישיבה הגר"א גורביץ • למחרת פיאר הרבי את כינוס הבוגרים המרומם בירושלים והרים תרומה הגונה לטובת הישיבה (חסידים)
בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי אָבִיו | התרגשות כבירה בלונדון הבירה, לאחר למעלה מחמש שנים של הנהגה, האדמו"ר מסאדיגורה שב לעיר בה קנה את תורתו בצעירותו | המונים נוהרים לבית האכסניה אצל הנגיד ר' אבא חייא פריד כדי לקדם את פני המנהיג הנערץ שהגיע לרגל שמחת גיסו | גדולי רבני אירופה עולים להתברך בקודש פנימה בביקור שמעורר התרגשות עצומה בקרב כלל הקהילות בלונדון | תיעוד מיוחד מהימים הראשונים של הביקור בממלכה הבריטית (חסידים)
בעיצומו של ביקור רב רושם בעיר אנטווערפן, הגיע האדמו"ר מסאדיגורה לביקור מרומם אצל גאב"ד אנטוורפן, הגה"צ רבי אהרן שיף | הגאב"ד קידם את פני הקודש ברוב כבוד וידידות איתנה, תוך כשהוא מציין את הערצתו הגדולה לאדמו"ר עוד משנות מגוריו בעיר, טרם עלותו על כס הנהגת אבותיו הקדושים (חסידים)
האדמו"ר מסאדיגורה השוהה בימים אלו באנטווערפן לקראת שמחת נישואי גיסו, בן לחתנו הגאון רבי אשר חיים שטרנבוך, מגדולי דייני העיר, ערך אמש (ראשון) את שולחנו הטהור לרגל חמשה עשר בשבט ביהמ"ד טשארקוב, בהשתתפות כל רבני העיר ובראשם הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטווערפן • צפו בתיעוד (חסידים)
לרגל הילולת האדמו"ר בעל ה'עקבי אבירים' זי"ע, ערך האדמו"ר מסאדיגורה את סדרי השבת האחרונה במשכן המיתולוגי של החסידות בתל אביב | החסידים זכו לשבת שכולה התרפקות על העבר, בעת שהתפללו בהיכל הקדוש שבו זכו אבותיהם להסתופף בצל אדמו"רי השושלת | צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים)
בהיכל הטישים הגדול של חסידות סאדיגורה בבני ברק, התאספו מאות חסידים לטיש 'זאת חנוכה' בצל הקודש של האדמו"ר | טרם הטיש ערך הרבי את מעמד הדלקת הנרות בפתח ה'דאווין צימר' | במהלך הטיש הזכיר האדמו"ר את שגב קדושת היום, כפי המובא בשם זקנו הרה"ק מרוז'ין זי"ע, שמה שצדיקים אינם יכולים לפעול בחודש תשרי – יכול יהודי פשוט לפעול ביום זאת חנוכה | בסיום הטיש עברו החסידים לקבלת מטבעות לשמירה, לברכה ולהצלחה (חסידים)
מאות ילדי סאדיגורה מרשת התתי"ם של החסידות התאספו אתמול למעמד ענק 'בני בינה', שם זכו לקדם את פני הקודש של האדמו"ר, להתברך מפיו, ולקבל מעות חנוכה לשמירה, ברכה והצלחה | טרם כניסת האדמו"ר, עורר את הילדים בדברים המגיד מישרים הרב ישראל מאיר שושן | צפו בתיעוד מרהיב (חסידים)
מאות חסידי סאדיגורה התאספו אמש בליל ראשון של חנוכה לחזות בנועם זיו עבודתו של האדמו"ר בהדלקת נר ראשון של חנוכה, בהיכל הטישים הגדול של החסידות במרכז בני ברק | בסיום המעמד ערך הרבי טיש לחיים מרומם, ונשא דברות קודש ברום מעלת לימוד התורה הק' בימים אלו בזמן התגלות אור הגנוז שבתורה (חסידים)
ביקור הוד ערך האדמו"ר מסאדיגורה בקרב מאות חסידיו המתגוררים בארה"ב | החסידים זכו להתחמם לאורו של האדמו"ר בימים נעלים שהיו עבורם כימי חג | האדמו"ר מסקולען נועד ביחידות עם האדמו"ר והעניק קוויטל כאחד החסידים | ראש הישיבה הגאון רבי ירוחם אולשין העניק לאדמו"ר סדרת ספריו תוך שהוא כותב הקדשה אישית בתוך הספר| צפו בתיעוד ענק ממסע הקודש (חסידים)
האדמו"ר מסאדיגורה ששהה בשבוע האחרון לביקור חיזוק בארה"ב, חזר בראשית השבוע לארץ, ואמש ערך את השולחן הטהור לרגל הילולת זקינו הרה"ק המגיד ממעזריטש זי"ע | במהלך הטיש נשא הרבי אמרות קודש במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
בליל שישי האחרון נהרו המונים אל מרכז חצה"ק סאדיגורה בלב שיכון ה' – איתן מושבם מקדם של אדמו"רי החסידות, לעריכת השולחן הטהור של האדמו"ר, לזכר שמחת בית השואבה | האווירה בסוכה הגדולה הייתה מחושמלת ולוהטת, כולה דבקות של אש קודש | השולחן המפואר, עמוס בכלי כסף לרוב כמיטב המסורת הרוז'ינאית, שימש רקע לטיש שבו המלך יושב בראש כשמימינו דודו הרה"ג פנחס שפירא, ומשמאלו דודו הרה"ג ר' שמואל זאנוויל שרף| צפו בתיעוד (חסידים)
שעות נעלות של קדושה והתעלות היה מנת חלקם של מאות חסידי סאדיגורה עת זכו לחזות בנועם עבודתו הקדושה של האדמו"ר בעת נטילת לולב, באמירת ההלל כנהוג | האדמו"ר אשר עמד במרכז היכל בית מדרשו הגדול אחוז שרעפי קודש, במשך שעות ארוכות של דבקות עליונה, מתוך כוונות טמירות, פיזם מעת לעת ניגון חרישי כפי מנהג אדמו"רי החסידות | צפו בתיעוד מרגעי הקדושה בצל הקודש (חסידים)
צפו בתיעוד מרגעי קודש נעלים מהיכלה של חצה"ק סאדיגורה עם ערוב היום של יום הקדוש, בעת נעילת שער, כשהאדמו"ר יצא מפתח חדר התפילה של אדמו"רי החסידות, ופני קודשו נלהבים תוך שהוא מעודד את השירה והזימרה בעוז, בבחינת 'כִּי כְבָר רָצָה הָאֱלֹהִים אֶת מַעֲשֶׂיךָ' (חסידים)
מאות חסידי סאדיגורה התאספו אתמול לעת ערב למעמד אמירת "תשליך", בראשות האדמו"ר, שהתקיים בהיכל הטישים במרכז החסידות בבני ברק | אל המקום הובא בריכת דגים חיים במיוחד | במעמד שימש כש"ץ הרה"ג ר' זאב צלר, ראש הכולל של החסידות בירושלים | עם סיום התפילה והאמירות המקובלות, ניער האדמו"ר את שולי בגדיו ליד בריכת הדגים, כסמל להשלכת החטאים, וערך טיש לחיים | שוקי לרר מגיש תיעוד (חסידים)
לאחר יומיים מלאי קודש והתעלות של ראש השנה, בהם זכו כלל חסידי סאדיגורה להסתופף בצלו של הרבי, ערך הרבי הערב את השולחן הטהור לרגל נעילת החג | הטיש התקיים בהיכל הסאלש הגדול | החסידים הרבים, שהיו מלאי שמחה ויראה מימי הדין, התכנסו לשאוב כוח והשראה לקראת המשך ימי הרחמים הבאים (חסידים)