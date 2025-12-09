יו"ר בית הנבחרים של ארה"ב מייק ג'ונסון הודיע הערב על מהלך משותף עם יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, להגשת מועמדותו של הנשיא טרמפ לפרס נובל לשלום | ג'ונסון ואוחנה חתמו על מכתב המלצה להענקת פרס נובל לנשיא טראמפ - אליו יצורפו ראשי פרלמנטים נוספים מהעולם (מדיני)
יו"ר בית הנבחרים האמריקאי מייק ג'ונסון ביקר אתמול אצל האדמו"ר מסקווירא. במהלך הפגישה הודיע לאדמו"ר שהוא פועל לארגן פגישה בין האדמו"ר לנשיא ארה"ב טראמפ | בחסידות עוקבים בדריכות האם גבולות השיכון יישברו לטובת ביקור אצל הנשיא? כל הפרטים, ותיעוד ענק (חסידים)
דרמה של ממש התחוללה ביום שישי, היום הראשון של הקונגרס החדש הנשלט בידי הרפובליקנים בשני הבתים | יו"ר בית הנבחרים כמעט איבד את מושבו בהצבעה בה היה לרפובליקנים רוב ברור, טראמפ נאלץ להתקשר למתנגדים כדי שיעמדו מאחורי מייק ג'ונסון שהצליח לבסוף לשמור על כסאו (חדשות, בעולם)