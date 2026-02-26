צה"ל חשף סרטון נדיר שצילמו מחבלי חמאס בבית חאנון - ונלקח מעזה לפיענוח באמ"ן | בתיעוד נראים מחבלי חמאס חמושים, הפועלים מבית ספר יסודי, ומוציאים אמל"ח מפיר במתחם בית הספר שמתחבר לתוואי תת קרקעי | בבית חאנון אותרה רשת מנהרות טרור שנבנו מתחת לבתי אזרחים ובתי ספר (צבא)
לוחמי גבעתי שפעלו באזור בית חאנון בצפון רצועת עזה, זיהו כמה מחבלים שיצאו מתוך פיר מנהרה באזור, המחבלים נכנעו לכוחות ונעצרו במקום, כך על פי תיעוד שפרסם דובר צה"ל | המחבלים הועברו לחקירת גורמי הביטחון, אמצעי הלחימה הוחרמו, והמנהרה כעת מצויה בבדיקה של כוחות ההנדסה הלוחמים במרחב (צבא)
כוחות צה"ל חיסלו את חסין פיאצ', מג"ד בית חאנון, ומפקד בכיר בחמאס המכונה גם "אבו חמזה", שהיה אחראי במשך שנים לירי נ"ט, ושיגורי רקטות ופצמ"רים לעבר שדרות ועוטף עזה | בעבר צה"ל פרסם כי חוסיין פיאצ' חוסל, אך אחר כך חזר בו והודה כי הינו עדיין בחיים (צבא)
במהלך היממה האחרונה, חיל האוויר תקף יותר מ-150 מטרות ברחבי רצועת עזה. בין המטרות שהותקפו בסיוע לכוחות הקרקע: מחבלים, מבנים ממולכדים, מחסני אמצעי לחימה, עמדות שיגור נ"ט וצליפה, מרחבי הטמנת מטענים ותשתיות טרור נוספות (צבא וביטחון)
צה״ל תקף היום בשעות אחר הצהרים, באמצעות עשרות מטוסי קרב, יותר מ-35 מטרות טרור של ארגון הטרור חמאס במרחב בית חאנון שבצפון רצועת עזה |בין המטרות שהותקפו - תשתיות תת קרקעיות של ארגון הטרור במרחב | צפו בהפצצות (אקטואלי)
יממה לאחר נפילת חמשת הלוחמים בקרב בבית חאנון, מפקד גדוד נצח יהודה ללוחמיו: ״אתמול איבדנו חמישה מטובי בנינו, לוחמים אמיצים שמחוברים לשורשים עליהם גדלו ונלחמו מתוך תחושת שליחות להגן על עם ישראל״: החטיבה הצפונית ממשיכה להילחם ברצועת עזה (צבא)
דובר צה״ל בהצהרה לאחר התקרית בבית חאנון: ״לוחמי צה״ל מכתרים כעת את בית חאנון מכל הכיוונים, בית חאנון היא יעד מבוצר שבה נמצאים עשרות מחבלים ויש בה עוד מנהרות תת קרקעיות שעלינו להשמיד" | כזכור הבוקר התיר צה"ל לפרסם: כי חמישה לוחמים בגדוד 'נצח יהודה' נפלו אמש מפיצוץ של זירת מטענים גדולה באזור בית חאנון בצפון רצועת עזה (צבא וביטחון)
פעילות הלוחמים במרחב בית חאנון התמקדה בהשמדת תשתיות תשתיות הטרור באופן ייסודי, בעל ובתת קרקע, על מנת להסיר את היכולת של מחבלי הגדוד להוות איום על תושבי הנגב המערבי |באירוע הקשה המחבלים הפעילו 3 מטענים נגד הלוחמים ששילמו את המחיר הנורא מכל (צבא)
חמישה לוחמי צה"ל נהרגו אמש בפיצוץ של זירת מטענים בבית חאנון, כעת נחשפים פרטים נוספים: מדובר במרחב בו צה"ל שלט מתחילת התמרון הראשון בעזה - גם בזמן הפסקות האש, האירוע התרחש ק"מ אחד בלבד מהגבול | אחד מהחיילים שנפצעו ספד לחבריו והתחייב: "לא נישבר" (חדשות, ביטחון)
משפחתו של לוחם 'נצח יהודה' ישראל לונברג בן ה19 שנפצע קשה לפני שבועייים בהיתקלות עם מחבלים בבית חאנון ברצועת עזה - מבקשת מהציבור להרבות בתפילה לרפואתו בעקבות זיהום כבד שנוצר בגופו בגלל הפציעה הקשה | ישראל בן ענבל אסתר לרפו"ש (בארץ)
בשעה האחרונה מפרסם דובר צה"ל תיעוד נרחב מפעילות לוחמי צוות הקרב של חטיבת הנח"ל בפיקוד אוגדת עזה (143), במרחב בית חאנון שבצפון רצועת עזה כנגד תשתיות אויב וחוליות מחבלים בשבוע האחרון | במהלך הפעילות איתרו הכוחות אמצעי לחימה רבים בהם: משגרי רקטות, פצמ"רים, טילי RPG, מדי אויב, מטענים ופיר ממולכד (צבא)