בהיכל בית מדרשו בבני ברק ערך אמש האדמו"ר מזוטשקא אמסנא סעודת הודאה להשי"ת לציון יום הצלת זקינו האדמו"ר בעל ה'נחל יצחק' זצ"ל מציפורני הרשעים בשואה האיומה |החסידים התרפקו בשירת הלל והודאה על נפלאות הבורא ועמידתו לימין צדיקיו בשנות הזעם | צפו בתיעוד (חסידים)
שמחה של תורה בהיכל ישיבת 'זוטשקא אמסנא', בעיצומם של ימי חודש אדר, ימים בהם "הדר קבלוה מאהבה", נערך מעמד כבוד התורה וחלוקת מלגות לקבוצת בחורים מצטיינים אשר קיבלו על עצמם עול תורה בשינון מסכתות שלמות בבקיאות נפלאה ובעל פה | במעמד השתתף האדמו"ר מזוטשקא אמסנא, אשר אף נשא אמרות קודש וציין על נס את חשיבות קניית התורה בשינון וחזרה | בסיום דבריו פצח האדמו"ר בריקוד נלהב עם התלמידים במשך דקות ארוכות | בהמשך המשיכו התלמידים בריקודים מתוך אווירת פורים (חסידים - עולם הישיבות)
שמחה של תורה בהיכל ישיבת 'זוטשקא אמסנא', בעיצומם של ימי חודש אדר, ימים בהם "הדר קבלוה מאהבה", נערך מעמד כבוד התורה וחלוקת מלגות לקבוצת בחורים מצטיינים אשר קיבלו על עצמם עול תורה בשינון מסכתות שלמות בבקיאות נפלאה ובעל פה | במעמד השתתף האדמו"ר מזוטשקא אמסנא, אשר אף נשא אמרות קודש וציין על נס את חשיבות קניית התורה בשינון וחזרה | בסיום דבריו פצח האדמו"ר בריקוד נלהב עם התלמידים במשך דקות ארוכות | בהמשך המשיכו התלמידים בריקודים מתוך אווירת פורים (חסידים - עולם הישיבות)
לרגל הילולת האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל, ערך אמש (מוצ"ש) בנו, האדמו"ר מזוטשקא אמסנא, סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו בבני ברק | במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברות קודש במשנתו של אביו ובדרכו שהותיר מורשה לדורות | בטיש השתתף גם אחיו של האדמו"ר, האדמו"ר מזוטשקא מונסי (חסידים)
האדמו"ר מזוטשקא אמסנא ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט, כשהוא לבוש בבגדי שבת כמנהג אדמו"רי השושלת המקפידים על לבוש שבתי ביום זה | שולחן המזרח עוטר לא רק בפירות האילן, אלא גם בבקבוקי בירה שהוגשו לזכר ה'שעורה' משבעת המינים, לצד דגן, תירוש ומיני מטעמים נוספים שסימלו את שפעת השדה (חסידים)
לאחר שבת גשומה וסוערת, ניצל האדמו"ר מזוטשקא אמסנא דקות ספורות של הפסקת הממטרים כדי לקיים את המנהגים העתיקים • המעמד המרהיב שכלל הבדלה רבתי, שריפת פתילות בתוך מגש ה'קוגל' וקידוש לבנה • תיעוד מליל מוצאי שבת ברחוב יונה הנביא (חסידים)
בהיכל בית מדרשו בבני ברק, הדליק האדמו"ר מזוטשקא אמסנא את נרות החנוכה במעמד רב רושם שערך במיוחד עבור קהל חסידיו ומעריציו | בתיעוד מיוחד מהמעמד, נצפה האדמו"ר כשהוא מהדר ביותר במצוות היום ושרוי בדבקות עליונה, כשהוא אוחז בידו את ה'שמש' הענק – הנחשב לגדול ביותר בעולם החסידות, ומעלה באמצעותו את שלהבת הנרות | צפו (חסידים)
לבושים בבגדי לבן ועטופים בטליתות מעוטרות בעטרות כסף, ירדו האחים האדמו"רים מזוטשקא, וזוטשקא אמסנא לפני התיבה בהיכלי בתי מדרשם בבני ברק | בסיום אמירת הסליחות עברו קהל החסידים להתברך בכל מילי דמיטב (חסידים)
במלאת חצי יובל להסתלקותו של האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל, ערך נכדו האדמו"ר מזוטשקא אמסנא, את השולחן הטהור | במהלך הטיש נחשף מכתבו המיוחד ששיגר הרבי זצ"ל, להאדמו"ר ה'ישועות משה' מויז'ניץ זצ"ל, לאחר שנבצר ממנו להשתתף באחת משמחותיו (חסידים)
בצאת חג הפסח, תיעד הצלם שוקי לרר את אדמו"רי בני ברק עורכים שולחנם הטהור לכבוד נעילת היום הגדול, אשר היווה נעילתה של ימי החג שעברו בנעימים על עדת מי מנה, בשיחותיהם הנלהבות הלהיבו האדמו"רים את החסידים בדברי הכנה לקראת ימי הקיץ הבעל"ט (חסידים)
לבוש בבגדי שבת, ערך אמש (רביעי) האדמו"ר מזוטשקא אמסנא סעודת יום הצלה, לציון הצלת זקינו האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל מציפורני הנאצים ימ"ש, בשנות המלחמה האיומה | האדמו"ר נשא אמרות קודש, כאשר סביב לשולחן מסובים חסידיו, מעריציו וכן מחותניו (חסידים)
משמשי האדמו"ר מזוטשקא אמסנא לא חסכו במלאכת הקודש, והכינו שולחן הדור לתפארת מטוב פירות ארץ ישראל | האדמו"ר נכנס לעריכת השולחן לבוש בבגדי שבת כמנהג אבותיו הק', ואחר שעה ארוכה של אמירת דברי תורה טעם מהפירות וחילק לקהל החסידים
בהיכל בית המדרש ברחוב יונה הנביא בבני ברק, התאספו חסידי זוטשקא-אמסנא למעמד הדלקת נרות חנוכה בצל האדמו"ר, בסיום מעמד ההדלקה הוציא הרבי כינורו מתרמילו, והחל לנגן ע"פ סודות וכוונות נסתרות כאשר זקני החסידים מאזינים בשקיקה לקול הכינור (חסידים)