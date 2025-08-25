במעמד מרגש ורב רושם שנערך בליל שישי, הונחה אבן הפינה לאגף החדש בבית הכנסת הגדול בשיכון ה' בבני ברק | האירוע שולב עם מעמד סיום ש"ס משניות שנלמד על ידי תלמידי תלמוד תורה "איילת השחר" מקרית הרצוג, לעילוי נשמת רבי משולם מנחם הלוי לרר ז"ל (חרדים)
בסאו פאולו בברזיל נחגג ברוב פאר והדר מעמד הנחת אבן הפינה למבנה החדש של הישיבה הגבוהה באר אברהם הנודעת לשם ולתהילה ברחבי עולם התורה בחו"ל כאבן שואבת לתלמידים המבקשים להתעלות בתורה ויראת שמים בדרך עולם הישיבות הקדושות בארץ ישראל | את מעמד המרומם כיבדו ראשי הישיבה ורבני המדינה (חרדים)
במעמד רב רושם התאספו היום (ראשון) כלל חסידי ברסלב במונסי, למעמד 'הנחת אבן הפינה' לבניין בית המדרש הגדול 'ברכת הנחל' דחסידי ברסלב בעיר | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה הגה"צ רבי משה קרמר מזקני רבני ברסלב בארה"ק | צפו בתיעוד ראשוני (חסידים)
בדברים שנשא האדמו"ר מסלאנים בהנחת אבן הפינה לת"ת שאינו מתוקצב מכספי המדינה בבית שמש, הוא התייחס בהרחבה לסוגיית הגיוס | הרבי תקף את מעברם של מוסדות חינוך חסידיים לממ"ח ולרשתות "החינוך העצמאי" ו"בני יוסף" | הרבי התייחס בדבריו גם לנושא רגיש - החרמת החסידות מהעיתונות החרדית והחסידית במשך עשרות שנים | התמלול המלא (חסידים, חדשות)