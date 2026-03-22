כוחות צה"ל השלימו בימים האחרונים תרגיל חטיבתי בגזרת כתר החרמון והר דב הלבנוני, לשימור ולחיזוק מוכנות הכוחות לתרחישי חירום ולתנאי מזג אוויר קיצוניים בגזרה | הכוחות תרגלו תרחישי מעבר משגרה לחירום, ירי רקטי, חדירת מחבלים למוצבים ופינוי עשרות פצועים במקביל | תיעוד התרגיל (צבא וביטחון)
תקרית חריגה אירעה במוצב צה"ל בכתר החרמון, כאשר מחבל הגיע למוצב באין מפריע, הוא חיבל בכלי הנדסי של הכוחות שחנה ליד שער המוצב, ואף הצליח לברוח מבלי שהלוחמים תפסו אותו |בחלוף שעה קלה הוא נתפס על ידי צעירים דרוזים מכפר סורי קרוב והם העבירו אותו לכוחות הצבא ומשם לחקירת שב"כ (צבא)