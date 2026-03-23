כמדי שנה בחודש ניסן, יצא הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, רב שכונת 'נאות יוסף' בבני ברק, יחד עם בני קהילתו, למעמד 'ברכת האילנות' | הרב צעד מיד לאחר תפילת שחרית כשהוא עוד עטוף בטלית, עד סמוך לאילני פרי מלבלבים בעיר התורה והחסידות, שם אמרו יחדיו את הברכה, המזמורים והתפילות הנהוגות ברוב עם הדרת מלך (חרדים)
המונים פקדו אמש לעת ערב את ציונו של הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל ברמת השרון, לרגל יום ההילולא החל בשבת קודש כ"ז שבט | לפני התיבה עבר בנו, הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, שעורר את הקהל לישועת הכלל והפרט (חרדים)
השבוע נערכה שמחת ברית המילה לנין הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, רך הנימול בנו של נכדו הרב דוד אדלשטיין, חתנו של הרה"ג רבי יצחק שאול קנייבסקי | לקראת השמחה הוציא אבי הבן לאור עולם קונטרס חידושי תורה בשם 'מימרא דרחמנא', הקונטרס כולל בתוכו בירורים והארות במגוון מצוות מהתורה (חרדים)
לקראת ימי הרחמים והרצון הגיע הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין אל היכל ישיבת 'שיח יצחק', שם מסר בתחילה שיחת מוסר והתעוררות כהכנה לימים הנוראים, בהמשך זכו כלל הבחורים לעבור מול פניו ולקבל דבש בצירוף ברכת כתיבה וחתימה טובה (עולם הישיבות)
לקראת ימי הרחמים והרצון, הגיע חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי שרגא שטיינמן, לביקור אצל הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, לברך ולהתברך בברכת השנים | במהלך הביקור, אירעה אנקדוטה מעניינת: הגרמ"ש נוהג לחלק לקהל הפוקדים את ביתו בחודש אלול צנצנות דבש. כשראה הגר"ש שטיינמן את הצנצנות על השולחן, ביקש ברוב ענוותנותו גם כן לקבל צנצנת דבש מבורכת | השניים הרחיבו בנועם שיח בשגב ההכנה לקראת ימי הרת עולם (חרדים)
גדולי ישראל עולים בימים אלו לקיים מצוות ביקור חולים אצל הגאון רבי יעקב גרנדש, בעל ה'שושנת יעקב', לאחר שחלה במחלה הנוראה | בין הרבנים שעלו למעונו נצפו: הגר"מ גריינימן, הגר"ש שטיינמן, הגר"י אדלשטיין, הגרמ"ש אדלשטיין, והגראי"ש גריינימן, הגרי"ש קנייבסקי | הציבור נקרא להעתיר ולעורר רחמי שמים מרובים לרפואתו השלימה של הגאון רבי יעקב בן רויזא רייזל בתוך שאר חולי ישראל (חרדים)
ערב הכנה מרומם התקיים ברכסים לבחורים העולים לישיבות הגדולות, בהשתתפות הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין ורבנים בכירים | במהלך הערב שמעו הבחורים דברי נועם, הדרכות ישרות ופנינים לקראת העליה לישיבות הגדולות (עולם הישיבות)
באולמי 'ארמונות חן' בבני ברק, התכנסו למעלה מאלף אברכי רשת הכוללים 'חפץ חיים בעיון' שבנשיאות הגה"צ רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, ל'ועידה השנתית' | במעמד הגדול השתתפו מרנן ורבנן גדולי ישראל, חברי מועצת גדולי התורה, ראשי ישיבות, רבנים ומרביצי תורה לאלפים | את המשא המרכזי נשא ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש (חרדים)
רבה של שכונת 'נאות יוסף', הגאון הרב מרדכי שמואל אדלשטיין, בירך על האילנות בחצר בית מדרשו, עטוף בטלית כשהוא מוקף בילדי הקהילה | בסיום המעמד פצח הרב במחוך נלהב כשכל בני הקהילה נכנסים לריקוד שלובי זרוע מתוך אחדות נפלאה (חרדים)
הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, רב שכונת 'נאות יוסף' בבני ברק, הגיע אתמול לאפיית מצות בחבורה לקראת חג הפסח | טרם כניסתו למאפייה נצפה הרב נכנס למשרד המאפייה ומשלם על מצותיו, בהמשך לבש הרב בגדי עבודה כשאר העובדים, ועסק בעסק המצות מהלישה ועד אחר האפייה ברוב הידור, בסיום האפייה הפריש הרב חלה כנהוג (חרדים)
בבוקר יום הפורים, עם סיומה של תפילת שחרית וקריאת המגילה במעונו, ערך הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, רבה של שכונת 'נאות יוסף' בבני ברק, תפילה מיוחדת לכבוד סגולת היום לכל כלל ישראל המצפים לישועה גדולה בביאת הגואל במהרה | אחר התפילה פתח הרב בריקוד לכבוד שמחת היום (חרדים)
לרגל סיום מבצע "אהבת תורה" עלו היום (שני) קבוצת תלמידים מצטיינים מבית הספר "חורב" ברמת גן למעונו של הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין רב שכונת 'נאות יוסף' בבני ברק, לשיחת חיזוק וקבלת ברכתו להמשך דרכם בהצלחה בתורה ויראת שמים טהורה | הרב עודדם וחיזקם על תוספת שעות החזרה והשינון שצברו במסגרת המבצע, יחד עם לימוד מאות פרקי משניות ועשרות דפי גמרא (חרדים)