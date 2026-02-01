לרגל יומא דהילולא קדישא של הרה"צ רבי משה הגר זצ"ל, ראש ישיבת סערט ויז'ניץ, ערך בנו, האדמו"ר משאץ ויז'ניץ את סדרי השבת האחרונה בהיכל בית מדרשו בשכונת הדר בחיפה | במהלך השבת השתתף גם האדמו"ר מלייפניק, לרגל שמחה משותפת | ביום ראשון, יום ההילולא, פקד האדמו"ר את הציון הקדוש של אביו זצ"ל באוהל בית ויז'ניץ בבית החיים שומרי שבת בבני ברק, שם העתיר יחד עם חסידיו ובני משפחתו לישועת הכלל והפרט (חסידים)
צפו בתיעוד ראשוני מעריכת שולחנם הטהור של האדמו"רים ברחבי ארה"ק בליל חמשה עשר בשבט • האדמו"רים העלו על שולחנם מטובי פירות ארץ ישראל, תוך שהם משמיעים דברי תורה ואגדה ברום מעלת יום ראש השנה לאילנות (חסידים)
קהל מכובד ונעלה השתתף אמש (רביעי) בשמחת בית צדיקים, שמחת נישואי החתן נכד האדמו"ר מפרמישלאן ואב"ד רחמסטריווקא ב"ב, עב"ג הכלה נכדת האדמו"רים משאץ ויז'ניץ ולייטשיק | השמחה נחגגה במרכז חסידות פרמישלאן בפרדס כץ בבני ברק עד השעות הקטנות של הלילה (חסידים)
המשגיח המיתולוגי של ישיבת נחלת הלוויים בחיפה, בנש"ק הגה"צ רבי אורי וייסבלום העלה נרות חנוכה בפתח מעונו שבבניין הישיבה | בסיום מעמד ההדלקה בא לביקור בקו"פ האדמו"ר משאץ ויז'ניץ, שהרחיב עם המשגיח בענייני החג ומהות מנהגיה בלימוד התורה הקדושה (חרדים)
באולם השוכן בבית האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל בבני ברק, הדליק השבוע האדמו"ר משאץ ויז'ניץ את נר החנוכה בלילה הראשון, בהשתתפות בני משפחתו המתגוררים בעיר | את המיקום הייחודי השיג חתנו של האדמו"ר, הרה"צ רבי שמואל שמעלקא רוזנבוים, בנו של האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל, שחפץ לערוך את המעמד בין הכתלים הספוגים בקדושת אבות | צפו בתיעוד (חסידים)
בחיפה נחגגה שמחת בר המצווה לנין זקן אדמו"רי בני ברק, האדמו"ר מנאראל, ונכד לאדמו"ר משאץ ויז'ניץ, חתן המצוות בן להרב מנחם העניך שפירא, בן הרה"ג ר' אהרן שפירא | בשמחה נטלו חלק רבנים ואורחים מבני המשפחה והעיר, וכן הרב הראשי, הגאון רבי קלמן בר, שאף נשא דברים בשמחה | הצלם שמואל שנקר מגיש תיעוד (חסידים)
קהל מכובד נטלו חלק בשמחת אירוסי נין האדמו"ר מנאראל, החתן נכד לבנו הרה"צ ר' אהרן שפירא רב החסידות, בן לבנו הרב יצחק נתן שפירא, חתן האדמו"ר מזוועהיל, עם הכלה בת הרה"צ רבי שמואל שמעלקא רוזנבוים, בן האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל וחתן האדמו"ר משאץ ויז'ניץ אשר כובד בקריאת התנאים | בשמחה השתתפו כל האחים - האדמו"רים לבית נדבורנה (חסידים)
במהלך חול המועד סוכות ערך הגה"צ הרב הצעיר של קריית צאנז, ביקור חג במעונו של האדמו"ר משאץ ויז'ניץ בחיפה, במהלך הביקור הציג האדמו"ר לרב הצעיר את קופסת האתרוג ההיסטורית של זקינם המשותך הרה"ק בעל ה"דברי חיים" מצאנז זי"ע (חסידים)
ביקור רב רושם ערך במהלך השבוע האחרון בלונדון הבירה, האדמו"ר משאץ ויז'ניץ המתגורר בחיפה | במהלך הביקור פקד האדמו"ר את ציון דודו, הרה"ק רבי יודל'ע הורוביץ זי"ע מדז'יקוב, וכן נפגש עם תושבי העיר ששמחו להתברך מהאדמו"ר שהתארח בקרבם (חסידים)
בבית שמש נערכה שמחת אירוסי נכד האדמו"ר מפרמישלאן, החתן בן לחתנו הרה"ג משה הלל שטרן, בן הרה"צ יהושע מנחם שטרן רב ביהמ"ד רחמסטריווקא בב"ב, עב"ג הכלה בת הרב ישראל הגר, בן האדמו"ר משאץ ויז'ניץ, וחתן האדמו"ר מלייטשיק שאף התכבד בקריאת הכתובה | בשמחה השתתפו אדמו"רים רבים מהעיר בית שמש שהוזמנו במיוחד לשמחה הגדולה (חסידים)
לרגל יום היארצייט של הגה"צ רבי משה הגר זצ"ל, ראש ישיבת סערט ויז'ניץ, שחל אתמול ביום ט' אייר, פקד בנו, האדמו"ר משאץ ויז'ניץ את קברו באוהל אדמו"רי בית ויז'ניץ | בצאתו פנה אל עבר קברה של זקנתו הרבנית הצדקנית מרת צירל הגר ע"ה, א"ח האדמו"ר הרה"ק ה'מקור ברוך' מסערט ויז'ניץ זצ"ל, אשר חודש לאחרונה ע"י כלל צאצאיה, לאחר 51 שנים מפטירתה (חסידים)
האדמו"ר משאץ ויז'ניץ המתגורר בחיפה, לא רצה להטריח את בני משפחתו המתגוררים בבני ברק, והגיע במיוחד להדליק בפניהם נרות חנוכה | האדמו"ר הדליק את הנרות בבית גיסו הנגיד הרב אהרן אליהו פלדמן, ואחר ההדלקה ערך לחיים טיש בקרב בני המשפחה (חסידים)