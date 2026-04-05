מנהג אבותיהם בידיהם: בערב חג הפסח, בשעות הבוקר המרוממות בבני ברק, נראו רגעים של קדושה עילאית בשריפת החמץ בחצרות הקודש נאראל וזוטשקא | זקן האדמו"רים מנאראל והאדמו"ר מזוטשקא קיימו את המצווה בחרדת קודש, וכמנהג מסורת הדורות צירפו אל כבשן האש גם את הלולב והערבות מחג הסוכות האחרון | הצלם איתי קצב מגיש תיעוד (חסידים)
אלפים מתושבי בני ברק נהרו אמש בערוב היום של אור לארבעה עשר בניסן, אל בארות המים שבשכונת 'קריית הרצוג' למעמד שאיבת מים שלנו לקראת אפיית מצות המצווה של ערב פסח בצהרי היום | בראש הצועדים נצפו גדולי ישראל, חלקם הגיעו כשהם לבושים בבגדי שבת יחד עם קהל החסידים | בקול רינה ותודה לבורא כל יצור שאבו גדולי ישראל את המים בששון ובשמחה | שוקי לרר מגיש תיעוד מרהיב (חסידים)
האדמו"ר מנאראל, זקן אדמו"רי בני ברק, ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט בקרב קהל חסידיו | רגע מיוחד נרשם בעת הברכה על הפירות, כאשר כמנהג בעלי הסגולה בירך האדמו"ר תחילה על מרקחת אתרוגים מיוחדת, שנרקחה מאתרוגי הברכה עליהם בירכו הוא ובניו בימי חג הסוכות האחרון | לאחר מכן המשיך האדמו"ר בברכה על שאר פירות האילן וחילק 'שיריים' מלא חופניים לכל קהל החסידים במאור פנים (חסידים)
בבית מדרשו הצנוע ברחוב רש"י בבני ברק, הדליק האדמו"ר הישיש מנאראל את נרות החנוכה בפני קהל חסידיו ומעריציו באחד מלילות החנוכה | בשאר לילות החנוכה נערך המעמד במעונו של הרבי בקרב בני המשפחה בלבד | צפו בתיעוד המרומם מהיכל בית המדרש ומהקודש פנימה (חסידים)
בהיכל בית מדרשו של זקן אדמו"רי בני ברק, האדמו"ר הישיש מנאראל נערכה שמחת הברית לנין האדמו"ר, נכד לבנו הרה"צ רבי אהרן שפירא, אב"ד החסידות, בן לחתנו הרב שלמה שפירא, ר"מ בישיבת ביאלה, בן הרה"צ רבי מנדל שפירא מקאשנוב | בסנדקאות כובד הדוד האדמו"ר מזוועיל ארה"ב, בברכות כובד הסבא האדמו"ר מנאראל, ובעמידה לברכות כובד הסבא הרה"צ רבי מנדל שפירא| לאחר שמחת הברית נערך לחיים טיש במקום (חסידים)
אמש בצאת השבת נחגגה בחצר הקודש נאראל שמחת הפארשפיל לרגל נישואי נין האדמו"ר | במהלך השמחה נשא דברים המשפיע החסידי, הגה"צ רבי חיים יוסף בידרמן | בהמשך נשא האדמו"ר דברי שבח והודאה לבורא עולם על אשר זוכה לראות בנים ובני בני עוסקים בתורה ובמצוות | לאחר ברכת המזון, פצח החתן בריקודי שמחה עם בחורי החמד לקראת שמחת כלולותיו במזל טוב (חסידים)
בחיפה נחגגה שמחת בר המצווה לנין זקן אדמו"רי בני ברק, האדמו"ר מנאראל, ונכד לאדמו"ר משאץ ויז'ניץ, חתן המצוות בן להרב מנחם העניך שפירא, בן הרה"ג ר' אהרן שפירא | בשמחה נטלו חלק רבנים ואורחים מבני המשפחה והעיר, וכן הרב הראשי, הגאון רבי קלמן בר, שאף נשא דברים בשמחה | הצלם שמואל שנקר מגיש תיעוד (חסידים)
קהל מכובד נטלו חלק בשמחת אירוסי נין האדמו"ר מנאראל, החתן נכד לבנו הרה"צ ר' אהרן שפירא רב החסידות, בן לבנו הרב יצחק נתן שפירא, חתן האדמו"ר מזוועהיל, עם הכלה בת הרה"צ רבי שמואל שמעלקא רוזנבוים, בן האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל וחתן האדמו"ר משאץ ויז'ניץ אשר כובד בקריאת התנאים | בשמחה השתתפו כל האחים - האדמו"רים לבית נדבורנה (חסידים)
בפאתי הרחובות רש"י ורבי עקיבא בבני ברק, עוד טרם שהאיר היום, האיר האור בהיכל בית המדרש נאראל. שם, אל מול קהל חסידיו, ירד האדמו"ר מנאראל, זקן אדמו"רי העיר, לפני התיבה לאמירת הסליחות הראשונות | לימינו של הרבי עמד בנו, הגה"צ רבי אהרן שפירא, אב"ד נאראל | הצלם שוקי לרר בחר שלא להחמיץ את המעמד המיוחד, ומגיש תיעוד של הרגעים המרוממים (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד קומרנא בבני ברק התקיימה סעודת הילולא רבתי לרגל 36 שנים להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'משנת מנחם' זצ"ל. בנו ממלא מקומו ערך את השולחן הטהור והרחיב על פעלו של אביו זצ"ל בתקומת הממלכה אחר השואה האיומה (חסידים)
בצאת חג הפסח, תיעד הצלם שוקי לרר את אדמו"רי בני ברק עורכים שולחנם הטהור לכבוד נעילת היום הגדול, אשר היווה נעילתה של ימי החג שעברו בנעימים על עדת מי מנה, בשיחותיהם הנלהבות הלהיבו האדמו"רים את החסידים בדברי הכנה לקראת ימי הקיץ הבעל"ט (חסידים)
בבית מדרשו של זקן אדמו"רי בני ברק, האדמו"ר מנאראל, החמירו בעניין הרעשנים, והתפתחה תחרות סמויה בין זקני הקהילה לפרחי החסידים מי השיג את הרעשן הגדול ביותר לזכר מחיית זרע עמלק | צפו בתיעוד הרעשנים (חסידים)
בהיכל בית מדרשו ברחוב רש"י בבני ברק, ערך אמש האדמו"ר הישיש מנאראל את שולחנו לרגל חג ט"ו בשבט, בהשתתפות בני משפחתו וחסידיו | בטיש הוגש לפני האדמו"ר מגש של אתרוגים כבושים שעליהם בירכו בחג הסוכות האחרון (חסידים)
בחצה"ק נאראל נחוגה אמש (מוצאי שב"ק שמות) שמחת השבע ברכות המרכזית לרגל נישואי נינת האדמו"ר עם בן האדמו"ר מנדוברנה אלעד | לקראת שבת שכרה הנהלת החסידות את בניין הישיבה דחסידי סאטמר בבני ברק, ושם נערכה שמחת השבע ברכות לקול מצהלות החסידים (חסידים)