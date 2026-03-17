בצל המצב הביטחוני, זקן אדמו"רי בית רוז'ין, האדמו"ר מקופיטשניץ, הגיע לתפילה ברחבת הכותל המערבי השוממה, שם העתיר לישועת הכלל והפרט | לאחר התפילה הנרגשת, האציל האדמו"ר מברכת קודשו לרב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, ובירכו בהצלחה במלאכת הקודש (חסידים)
בחנוכיית כסף עתיקה ומהודרת, ירושת אדמו"רי השושלת, העלה זקן אדמו"רי בית רוז'ין, האדמו"ר מקופיטשניץ, את נרות החנוכה בסילודין | קהל החסידים סבבו את האדמו"ר כחומה בצורה והאזינו בשקיקה לנעימה המשתפכת של פיוטי החג, שנאמרו בנוסח המלבב העובר מדור דור, עד לסב"ק הרה"ק מרוז'ין זי"ע (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד הגדול ביאלה בעיה"ק ירושלים נערכה שמחת ברית המילה לנין האדמו"רים מקופיטשניץ ולעלוב בית שמש, נכד האדמו"רים מביאלה וקוזמיר | הרך הנימול הוא בן הרב יעקב יצחק טאוב, בן הרב אהרן נחום טאוב | כמוהל שימש הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב | האדמו"רים התכבדו בכיבודי הברית, ובסיומה הסבו לטיש 'לחיים' יחדיו, כאשר החסידים מסובבים אותם כחומה לשמוע דברי תורה (חסידים)
חג הסוכות ושמחת תורה נחוגו ברוב פאר, הוד והדר אצל זקן אדמו"רי בית רוז'ין, האדמו"ר מקופיטשניץ, מתוך התרוממות הנפש | במהלך חול המועד ערך הרבי את השולחן הטהור בסוכה הסמוכה לבית מדרשו בעיה"ק ירושלים, |שיא החגיגות נרשם במוצאי שמחת תורה, לאחר הבדלה, החל מעמד הקפות שניות בצל הקודש. הקהל הרחב פיזז בריקודים נלהבים לכבוד התורה, כשהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה והריקודין | בסיום הריקודים, נצפה הרבי בריקוד נלהב במיוחד, כשהוא פורץ בשירת "לשנה הבאה בירושלים הבנויה" מתוך ערגה וכיסופים לבניין בית המקדש | צפו בתיעוד המלא (חסידים)
ברחבת בית מדרשו בעיה"ק ירושלים העלה זקן אדמו"רי בית רוז'ין, האדמו"ר מקופיטשניץ את אבוקת האור ברוב ששון ושמחה, כשפרחי החסידים מקפצים על הפארנצעס | אחר המעמד גזז הרבי מחלפות ראשי ילדי החלאקה תוך שהחסידים מזמרים את הניגון 'המלאך הגואל אותי' (חסידים)
תיעוד מהיכלו של זקן אדמור"י בית רוז'ין בימי החנוכה | בליל 'נר חמישי' ערך הרבי שולחנו הטהור לרגל הילולת הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין זי"ע, בטיש השתתף אף האדמו"ר מביאלה חתנו של האדמו"ר | וכן תיעוד מיוחד מיום 'זאת חנוכה' בצל האדמו"ר (חסידים)
בהיכל בית המדרש 'אביר יעקב' בתל אביב, התאספו המוני חסידי ואנשי מעשה לסעודת הילולא לרגל הילולת מייסד בית המדרש ברחוב אוליפנט בעיר, האדמו"ר בעל ה'אביר יעקב' מסאדיגורה זצ"ל, אשר השנה חל שישים וארבע שנים להסתלקותו לשמי מרום (חסידים)