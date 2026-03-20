ארקיע רשמה השבוע הישג משמעותי בקו הטיסות הישיר להאנוי, וייטנאם | הטיסה, שהמריאה מנתב"ג, נחתה ביעד בזמן שיא של 10 שעות ו-12 דקות – הזמן הקצר ביותר שנמדד אי פעם בקו זה בין שתי המדינות | הקיצור המשמעותי בזמן הטיסה התאפשר בזכות שימוש בנתיב הצפוני, מסלול אופטימלי שחוצה שורה של מדינות ומנצל תנאים נתיביים נוחים (תעופה)
הכירו את ענקי המתכת: המנועים הגדולים והחזקים בעולם | החל ממנוע ספינה בגובה 4 קומות ועד למנוע שיוצר ב-1910 אך עדיין מחסיר פעימה מליבם של מהנדסי רכב רבים | כמה כוחות סוס הם מפיקים? מהי צריכת הדלק במנוע הגדול בעולם וכמה היא עולה לשעה? | כל מה שרציתם לדעת על המנועים הגדולים והחזקים בעולם (מגזין, רכב)
טסלה רשמה ציון דרך עולמי כאשר מסרה לראשונה רכב מדגם Model Y שנסע באופן עצמאי לחלוטין מהמפעל באוסטין, טקסס, עד לבית הלקוח – ללא נהג וללא שליטה מרחוק | מדובר באירוע היסטורי בתחום הרכב האוטונומי: הרכב ביצע את כל הדרך בעצמו, ללא התערבות אנושית, והדגים את הבשלות של טכנולוגיית הנהיגה העצמאית שפיתחה החברה | צעד זה מדגיש את השאיפה של טסלה להוביל את מהפכת הרכב האוטונומי ולהפוך את המסירה האוטומטית לסטנדרט בעתיד | צפו
בהישג דרמטי לחקר החלל, הגשושית פארקר של נאס"א שברה שיאים כשהגיעה למרחק 6.1 מיליון ק"מ מהשמש, נחשפה לטמפרטורות קיצוניות של 1,400 מעלות צלזיוס והשיגה מהירות שיא של 692,000 קמ"ש - מהירות השקולה לטיסה מלונדון לניו יורק תוך פחות מחצי דקה (בעולם)