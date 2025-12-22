רשת CBS דחתה את שידורו של קטע שעסק בראיונות עם מהגרים שנשלחו לכלא הידוע לשמצה של אל סלבדור, CECOT, לאחר שגורשו מארצות הברית בתקופת ממשל טראמפ | הרשת נקלעה לאחרונה לעימות מתוקשר עם הנשיא, בעקבות טענות כי ריאיון עם קמלה האריס עבר עריכה מגמתית שהוציאה דברים מהקשרם ופגעה בו פוליטית (בעולם)
רשת החדשות CBS בבעלות חברת פראמונט הגיעה להסדר עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ותשלם לו 16 מיליון דולר שיופנו לטובת הקמת ספריה נשיאותית על שם טראמפ | הנשיא הגיש תביעה נגד CBS לאחר שלטענתו ערכה באופן מגמתי את הראיון עם המועמדת קמלה האריס במסגרת תוכנית "60 דקות" (בעולם)