אלפים מתושבי בני ברק נהרו אמש בערוב היום של אור לארבעה עשר בניסן, אל בארות המים שבשכונת 'קריית הרצוג' למעמד שאיבת מים שלנו לקראת אפיית מצות המצווה של ערב פסח בצהרי היום | בראש הצועדים נצפו גדולי ישראל, חלקם הגיעו כשהם לבושים בבגדי שבת יחד עם קהל החסידים | בקול רינה ותודה לבורא כל יצור שאבו גדולי ישראל את המים בששון ובשמחה | שוקי לרר מגיש תיעוד מרהיב (חסידים)
קהל רב נטל חלק בשמחת בית צדיקים, שמחת אירוסי נכד האדמו"רים מקרעטשניף ודז'יקוב ויז'ניץ, החתן בן הרה"צ רבי דוד משה רוזנבוים, אב"ד קרעטשניף, עב"ג הכלה, בת הרה"ג ר' שלום מאסקאביטש, בן האדמו"ר ממעליץ וחתן האדמו"ר מדעעש (חסידים)
קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי בן האדמו"ר מפולנאה, עם הכלה בת הרה"צ ר' ישעי' פאנעט, בן האדמו"ר מדעעש | השמחה נחגגה ברוב פאר והדר באולמי "היכלי מלכות" בבני ברק | במפתיע, נכנס האדמו"ר מצאנז לשמחת המצווה טאנץ, בעת שחלף במקום עם יציאתו משמחת נישואי נכד גיסו הגרא"פ מוטצן שהתקיימה באולם סמוך (חסידים)
האדמו"ר מדעעש ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט, בהיכל בית מדרשו בבני ברק | במהלך הטיש הוגשו לשולחן המזרח מבחר פירות משובחים מארץ הקודש, כאשר קודם שטעם האדמו"ר מהפירות, בדק המשב"ק בדיקה קפדנית כנהוג בחצרות חסידים, להישמר מנדנוד קל של חשש חרקים ותולעים | בהמשך נשא האדמו"ר דברות קודש במעלת קדושת היום | צפו בתיעוד המרהיב מהטיש המרומם (חסידים)
קהל נכבד נטלו חלק בשמחת בר המצווה לנכד האדמו"רים מבערגסאז, ודעעש ירושלים, חתן המצוות בן להרב נחמן פולק |במהלך השמחה נשאו האדמו"רים דברים, לצד חתן המצוות שאמר את הפלפול כנהוג | אולם, גולת הכותרת של השמחה שהפתיעה הייתה דווקא עוגה מרהיבה ומיוחדת במינה שנאפתה בצורת תפילין | צפו בתיעוד (חסידים)
בחצרות הקודש ויז'ניץ וסאטמר חגגו שמחת בר מצווה מרגשת לתאומים, ניני האדמו"ר מויז'ניץ, השמחה נערכה ברוב פאר והדר במושב 'אורה' וכן בעיר התורה בני ברק | התאומים ערכו סיום מסכת ונשאו פלפול בנוכחות ציבור המשתתפים (חסידים)
בסוד ישרים ועדה נחוגה שמחת אירוסי הכלה נכדת הגה"צ רבי דוב וייס גאב"ד קריית צאנז ירושלים, בת לבנו הרה"ג דוד, חתן הרה"ג שלמה למברגר רב ביהמ"ד מאקאווא אשדוד, עב"ג החתן בן הרב נחמן כהנא בן האדמו"ר מספינקא סוליצא וחתן האדמו"ר מדעעש אשר נתכבד בקריאת התנאים בשמחה הגדולה (חסידים)
במהלך השבוע האחרון הגיע האדמו"ר מדעעש לביקור במעונו של האדמו"ר מבעלזא בעיה"ק ירושלים, לאחר הביקור המשיך לביקור במעונו של נכדו, הרה"צ רבי חיים מאיר רוקח, נכד האדמו"ר מבעלזא, שם קבע מזוזה בפתח הבית, וערך טיש לחיים יחד עם נכדו היקר | צפו בתיעוד (חסידים)
לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק בעל ה'מראה יחזקאל' זי"ע, מייסד חצר הקודש דעעש, ערך האדמו"ר מדעעש את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו בבני ברק, בהשתתפות האדמו"רים משבט הלוי, ביטשקוב, הגה"צ ראש ישיבת סאטמר ועוד רבנים ידועי שם (חסידים)
המונים נהרו בשבוע האחרון למעונו של האדמו"ר מדעעש בבני ברק, לנחמו באבלו הכבד בעת שישב שבעה על פטירת אחותו, הרבנית הצדקנית מקוסן לייקווד ע"ה | עם היוודע הבשורה הקשה ממרחקים, קרע הרבי קריעה על דש בגדו, והתיישב על כסא קטן למשך שבוע ימים כשעשרות רבנים עולים זה אחר זה לנחמו בברכת תנחומין (חסידים)
מארה"ב מגיעה הידיעה הקשה על פטירתה של הרבנית הצדקנית מרת חיה מלכה רוטנברג ע"ה, אשת האדמו"ר מקוסען לייקווד, ובת האדמו"ר הרה"צ רבי צבי מאיר פאנעט זצ"ל מדעעש, והיא בת 68 בפטירתה לאחר מחלה קשה וקצרה (דיין האמת)
שעה קלה לפני המראתו לארה"ב לשמחת נישואי נכדו, ערך האדמו"ר מדעעש את שולחנו הטהור לכבוד ט"ו בשבט בהיכל בית מדרשו ברחוב טרפון בעיר בני ברק | האדמו"ר נשא אמרות קודש וטעם מפירות ארץ ישראל. בסיום הטיש עברו כל הקהל לברכת פרידה והאדמו"ר המשיך בדרכו לשדה התעופה (חסידים)
המוני חסידי ואוהדי בית דעעש נטלו חלק במעמד הכנסת ספר תורה שנכתב ברוב הידור לזכות האדמו"ר ומנהיג העדה | במעמד שהתקיים במוצאי שבת בכדי שכולם ילבשו מלבושי שבת, השתתפו אדמורי"ם רבנים מבני המשפחה, ואישי ציבור בכירים שהוזמנו על ידי ראשי הקהילה | צפו בתיעוד (חסידים)