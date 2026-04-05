אחרי שספג ביקורת במפלגתו, נתניהו הודיע: הדובר זיו אגמון יסיים את תפקידו בימים הקרובים עם כניסת מחליפו, עדו נורדן, שנמצא עכשיו בהליך קליטה במשרד ראש הממשלה | זיו אגמון עצמו כתב: "במהלך השבוע האחרון הבעתי במספר הזדמנויות את צערי על הפרסומים וכן את החלטתי לסיים את תפקידי, והדברים נכונים גם לעת הזו, אבקש שוב להתנצל בפני מי שנפגע" (פוליטי)
דוח חדש של משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות מצביע על היערכות לגל מחאות עולמי בין 28 ל-30 במרץ, על רקע "שבוע האפרטהייד הישראלי" ו"יום האדמה הפלסטיני" | ההפגנות מתוכננות בעשרות ערים בעולם, בהן המבורג, בורדו, ליון ווינה (חדשות)
תיעודים ממעמד החתימה על הקמת הרשימה המשותפת בו נראים חברי הכנסת הערבים חוגגים לקול קריאות "אללה אכבר" התפרסמו ברשתות החברתיות, וגרמו לסערה | "אם זה נראה כמו מפלגה אסלאמית, נשמע כמו מפלגה אסלאמית, פועל כמו מפלגה אסלאמית - אל תתבלבלו" (בארץ)
שרים, חברי כנסת ומשפחות חטופים התכנסו בכנס מיוחד בכנסת לגיבוש האסטרטגיה ל"יום שאחרי" • בין ההצעות: שליטה ביטחונית קבועה ומניעת התעצמות • השר לוין וראשי 'תקומה' הציגו חזון לביטחון ארוך טווח • במוקד: פדוי השבי איתן מור בשיחה עם איילה חסון (פוליטי, מדיני)
לאחר חשיפת פרטים נוספים בפרשיית 'קטארגייט' בכלי התקשורת בישראל, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יוצא בחריפות נגד העובדים בלשכת ראש הממשלה, אם אכן יתברר שעבדו עבור קטאר | "מי שעבד עבור קטאר במהלך המלחמה צריך לשבת בכלא", אמר סמוטריץ' (חדשות)
מפלגת הליכוד סוערת לאחר שכמה מחברי המפלגה הודיעו כי הם תומכים בעצרת הענק החרדית המתוכננת לסוף השבוע, בעוד אחרים תוקפים את התמיכה | כעת המתיחות עוברת לפסים אישיים בין השר קרעי לבין השר שיקלי שכינה את האחרון "עבד של ערוצי התעמולה בלי עמוד שדרה" (פוליטי)
במהלך השימוע בו היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה לא נכחה נמתחה עליה ביקורת חריפה מצד השרים: שיקלי טען שהיא "פוגעת בממשלה ובסמכותה", ומזכיר הממשלה טען ל"אכיפה סלקטיבית". בניסיון לחזק את עמדת הממשלה מול בג"ץ, הוזמנה בהרב-מיארה לשימוע נוסף ביום חמישי (פוליטי, משפט)
ועדת שרים לחקיקה דנה בהצעת החוק המבקשת להביא לסיום כהונתם של בעלי התפקידים הציבורים, בסיום קדנציה של ממשלה כזו או אחרת | השר שיקלי: זו הצעת חוק מאוד רצינית והיא מזכירה את המודל הקיים בארצות הברית, רק ששמה זה באלפים" | השר קרעי: "אנו דורשים להחזיר את היכולת של העם לבחור את נבחריו בקלפי ולאפשר להם גם לממש את המדיניות" (פוליטי)
לאחר דחיות חוזרות, הממשלה הגישה הבוקר לבג"ץ תגובה חריפה לעתירות נגד הליך הדחת היועמ"שית | שר המשפטים לוין והשר שיקלי תקפו את עצם קיום הדיון: "היועצת פועלת כאילו המדינה היא רכושה הפרטי – שיטת משטר טוטליטרית שבה 'המדינה זה אני'". עוד הוסיפו: "היא קרעה את החבל" (בארץ, משפט)
בתגובה לריאיון של נפתלי בנט, בו לקח קרדיט על התקיפה באיראן - לא פחות, והאשים את עידית סילמן באי חיסול יחיא סינוואר - יצאו השרים עידית סילמן ועמיחי שיקלי בפוסטים ארוכים בו חשפו מעט מפרצופו של בנט (פוליטי)