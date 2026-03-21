אירוע חריג התרחש הערב בעוטף עזה כאשר שיגור בודד שנורה מדרום הרצועה נפל בשטח קיבוץ נירים | בעקבות הנפילה נגרם נזק קל לבתים שנמצאים בבנייה בשכונת הצעירים החדשה | מדובר בשכונה שבתיה נפגעו במהלך טבח 7 באוקטובר, ונמצאת כעת בשיקום (בטחון)
לאחר האזעקות האחרונות שנשמעו ברחבי ישראל בעקבות מטח שיגורים מאיראן, לכוחות החירום וההצלה דווחו על מספר זירות נפילה בדרום ובצפון | מהזירה בצפון פונו שבעה פצועים לבית החולים רמב"ם בחיפה כתוצאה מהפגיעה הישירה בעיר, אישה בת 72 נפגעה בינוני משאיפת עשן, שלושה בני אדם נפצעו קל ושלשוה סובלים מחרדה | תיעוד הזירות (חדשות)
ברצף מטריד של כ 10 ימים, כמעט יום אחר יום, הופעלו אזעקות בשדרות והסביבה | היום (שני) שוגרו שלוש רקטות מצפון הרצועה, אחת יורטה, אחת נפלה בחצר בית בשדרות ואחת בשטח פתוח | בחסדי שמים אין נפגעים בנפש אך נזק כגדול נגרם לרכוש (חדשות, בארץ)