האדמו"ר מפינסק קרלין הגיע לביקור מרומם בקרב בני קהילתו ברמת ד' בבית שמש, לרגל סיום עבודות השיפוץ של הרחבת בית המדרש | האדמו"ר עקב מקרוב אחר הבנייה, ובהמשך עבר לפני התיבה לתפילת מעריב וספירת העומר | בשיחה שנשא בפני עשרות החסידים בלחיים טיש, עורר האדמו"ר על הצורך בהתוועדויות ודיבוק חברים, ושיבח את האחדות המאפיינת את הקהילה המונה כ-100 בתי אב (חסידים)
במעמד נרגש נחגגה מסיבת החומש בתלמוד תורה סערט ויז'ניץ ברמה ד' בבית שמש. לכבוד המאורע הופיע בהדרו האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, שהשרה מהודו על המעמד בהשתתפותו הרמה | בפתח המעמד בירך מחנך הכיתה, המשמש ככהן, את תלמידיו בברכת כהנים נרגשת | בסיום המסיבה פצחו האבות בריקוד נלהב כשחתני המסיבה היקרים על כתפיהם | בצאת האדמו"ר מהמסיבה נפגש עם חבר הכנסת לשעבר מנחם אליעזר מוזס שחזר לאחרונה מחו"ל (חסידים)
מאות מתושבי בית שמש השתתפו בשמחת הכנסת ספר תורה לבית המדרש של חסידות ברסלב ברמה ד', שהכניס העסקן הרב דוד (דוקי) גרינוולד, לזכר נשמת רעייתו מרת חינא רחל גרינוולד ע"ה | במעמד השתתפו רבנים ואישי ציבור בכירים, לצד קהל רב של ידידים מכל רחבי הארץ (חרדים)
האדמו"ר מספינקא בית שמש, ערך השבוע את שולחנו הטהור לרגל הילולת אביו כקש"ת הגה"צ רבי יצחק אייזיק וייס זצ"ל מספינקא, שעלה למרומים בחטף בעת חזרתו ממסע הלווייתו של הבבא סאלי זי"ע | בטיש השתתפו אישי ציבור מכובדים לצד רבני הקהילות בעיר (חסידים)
הכתרה דרמטית התקיימה אמש (מוצאי שבת - שמות), כאשר האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק הכתיר בשידור חי את בנו החמישי, הרה"צ רבי יואל קאהן, לרב הקהילה ברמה ד' בבית שמש | הבן השני רב הקהילה ברמה ב' נעדר ממעמד ההכתרה | כל הפרטים סביב ההכתרה הדרמטית (חסידים)
בימי התגלות האור הגנוז שבתורה - ימי החנוכה, התקיימו בביהמ"ד ספינקא בית שמש פעילויות תורניות לבני הקהילה ולתושבי שכונת רמה ד' בעיר | מדי ערב התכנסו כלל האבות והבנים לשעת שיעורי תורה ברבים, כשקול התורה נשמע ברמה, לילדי החמד חולקו פרסים יקרי ערך, ולאברכים שפע של מעדנים בשר ודגים ועוד תגמולים שונים | במוצאי שבת הדליק האדמו"ר מספינקא נרות חנוכה ברוב עם הדרת מלך | צפו בתיעוד (חסידים)