תחקיר בינלאומי חושף: מוג'תבא חמינאי קיבל הלוואה של 36 מיליון פאונד מאחים ישראלים-בריטים • רשת מורכבת של חברות קש והלבנת הון בשווי מאות מיליוני דולרים | הסתירה המהדהדת בין הרטוריקה הארסית לשיתוף פעולה עם ישראלים (בעולם)
לומדי הדף היומי במסכת סנהדרין
דף צ"א
עסקו השבוע בוויכוח המרתק שנערך לפני
המלך אלכסנדר הגדול בין בני מצרים ובין היהודים - ומה ענה להם אותו גיבן
יהודי?
| והאם ניתן לגבות חוב
מנכסי אשת הלווה?
(יהדות הדף-היומי)
במספר כוללים ברחבי הארץ, שדואגים מהיכן יממנו האברכים את נישואי הילדים, יצאו ביוזמה לפיה, הכולל ילווה כסף לאברך, הכסף יושקע במניות וכשהילד יגיע לפרקו, להורים האברכים, יהיה סכום מכובד לחתן אותו | הגר"י זילברשטיין, התייחס ליוזמה ואף השיב - האם מותר להחזיר את ההלואה מכספי מעשר? (אקטואליה)