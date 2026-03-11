שעתיים של קורת רוח היו מנת חלקם של אברכי כולל 'מנחת שלמה' דחסידי גור, בראשות ראש הכולל הרה"ג אברהם העניך זילברשטיין, חתן האדמו"ר מגור, כאשר זכו לעמוד 'בכור המבחן' - מזומנים, בנוכחות האדמו"ר | המבחן התקיים בביתו של הגבאי, הרב לייבי פזניצבסקי, המתגורר בפרוייקט ג'רוזלם - מתחם שנלר, בהשתתפות כמה מנגידי החצר, וכן אישי ציבור בכירים | בסיום המבחן קיבלו האברכים 'הגדה של פסח' מידי ראש הכולל (חסידים)
במעמד אדיר, בהשתתפות כ-900 תורמים של ’שרי האלף’ של איחוד מוסדות גור הופתעו התורמים כאשר נכנס לאולם במפתיע חמור בכור שנולד לאחרונה במושב אלקנה, הרה”צ ר’ נחמיה אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, פדה את החמור בשם כל הקהל לאחר שנערכו הקניינים כראוי | צפו בתיעוד המרגש (חסידים)
אלפי חסידי גור השתתפו במעמד הבחינה הפומבית למאות בחורי ישיבת 'פאר ישראל' דחסידי גור | האדמו"ר פיאר את המעמד לכבודה של תורה, הביע התרגשותו והאציל ברכת קודשו לכלל הציבור | וגם השדכנים של החסידות נכחו באירוע (חסידים)