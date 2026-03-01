התעלות עצומה נרשמו בטיש נעילת החג אצל זקן אדמו"רי בורו פארק, האדמו"ר ממונקאטש | במהלך הטיש עורר האדמו"ר את החסידים להיות כלים הראויים לקבלת השפעותיה של החג המרומם | בסיום עריכת השולחן הטהור, לאחר ריקוד מרומם, עברו מאות החסיידם לקבלת 'כוס של ברכה', מידיו של הרבי שהאציל על כל אחד מברכות קודשו לרוב (חסידים)
לרגל השמחה במעונו של העסקן הנמרץ הר"ר משה מארגערטען, יו"ר ארגון 'צדק' העוסק בפדיון שבויים עבור אחינו בני ישראל היושבים בכלא בארה"ב, ערך לכבודו האדמו"ר ממונקאטש, זקן אדמו"רי בורו פארק, מסיבת שבע ברכות מיוחדת במעונו. במעמד השתתפו חשובי אדמו"רי בורו פארק, לצד עסקנים בכירים ואישי ציבור נכבדים (חסידים)
זקן אדמו"רי בורו פארק, הסב יחד עם מחותנו האדמו"ר מוויען, בשמחת הוואכט נאכט, ולמחרת בברית המילה לרגל לידת צאצאם המשותף, רך הנולד בן להרה"ג יהושע כץ, ראש כולל וויען, חתן הגה"צ ראש ישיבת מונקאטש | צפו בתיעוד (חסידים)
בבורו פארק נחגגה השבוע שמחת בר המצווה לנין זקן אדמו"ריה, האדמו"ר ממונקאטש, חתן המצוות נכד לבנו הגה"צ רבי ירוחם פישל רבינוביץ, ראש ישיבת מונקאטש, בן לחתנו הרב יעקב רובין, בן הגה"צ אבד"ק אילינוב | במהלך השמחה נשא חתן המצוות את הפלפל כנהוג, כשהחסידים מאזינים בשקיקה | לאחר השמחה, עברו כלל המשתתפים לקבל שיירי כוס של ברכה מהאדמו"ר (חסידים)
ביקור בזק ורב רושם ערך האדמו"ר ממונקאטש, מזקני אדמו"רי ארה"ב, ללונדון הבירה, וזאת כדי לקיים הבטחה שנתן להרה"ג ר' שמשון גליק זצ"ל, רב החסידות בלונדון, שנפטר בדמי ימיו, להשתתף בשמחותיו | במהלך הביקור קיבל הרבי קהל עם קודש לעצה ולברכה, וכמובן, גולת הכותרת - פיאר את החתונה מריישא ועד גמירא | צפו בתיעוד מהביקור המרומם (חסידים)
צפו בתיעוד נעלה כשהאדמו"ר ממונקאטש, מזקני אדמו"רי בורו פארק, קיים את מנהג התשליך בחוף הים של ניו יורק ולאחר מכן חילק מיני מזונות לחסידים | בהמשך ערך הרבי כפרות בהיכל בית מדרשו, ועקב אחר עבודת השוחט ששחט את העוף עם כל החומרות וההידורים (חסידים)
ממרומי גילו, הגיע זקן אדמו"רי בורו פארק, למעמד קביעת מזוזה בפתח הבית של הרה"ג ר' חיים מיכל כהן ממעלניק, ר"מ ומשפיע רוחני בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בב"פ | האדמו"ר קבע מזוזות והסב לטיש לחיים במקום (חסידים)
בהיכל מתיבתא 'עץ חיים' דחסידי באבוב במרכז בורו פארק, ערכו בחורי החמד מסיבת שבע ברכות מפוארת לרגל נישואי נכדת האדמו"ר. בשמחה המרוממת השתתף האדמו"ר ממונקאטש שכובד ע"י האדמו"ר לשאת דברי חיזוק לפני הבחורים (חסידים)
שעות של קדושה והתעלות רבתי הייתה מנת חלקם של חסידי מונקאטש שזכו להסתופף בצל הקודש של זקן אדמו"רי ב"פ, האדמו"ר ממונקאטש לימי חג השבועות | בסיום ימי החג ערך האדמו"ר טיש נעילת החג, במהלכו רומם קהל עדתו טפחיים מאדמת החולין מתוך להבת אש קודש | בסיום הטיש המרומם זכו כלל החסידים לעבור מול פני הקודש לקבלת יין - 'כוס של ברכה', לאחר מכן יצא הרבי לרחובה של עיר לקדש את הלבנה ברוב עם הדרת מלך (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול בבורו פארק, ערך האדמו"ר ממונקאטש את השולחן הטהור לרגל הילולת זקינו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'מנחת אלעזר' זי"ע | בטיש השתתף גם אחיו של האדמו"ר, האדמו"ר מדינוב שהגיע מווילאמסבורג במיוחד | במהלך הטיש ערך האדמו"ר סיום הש"ס, ונשא דברות קודש במשנתו של זקינו זי"ע (חסידים)
בהיכל בית מדרשו במרכז בורו פארק, ערך האדמו"ר ממונקאטש את שולחנו הטהור לכבוד יום ל"ג בעומר, במהלך השולחן העלה האדמו"ר נר גדול לזכר התנא האלוקי, תוך שהוא פותח בריקודין קדישין ומעודד השירה בעוז ע"י מחיאת כף אל כף בלהב אש קודש | בהמשך נשא הרבי אמרות קודש לפני ציבור חסידיו (חסידים)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט השוהה בימים אלו בארה"ב לרגל שמחת נישואי נכדתו הערב (רביעי) בבורו פארק, ביקר בימים האחרונים בבתי אדמו"רי העיר והזמינם להשתתף בשמחתו הגדולה | האדמו"רים קידמו את פניו ברוב כבוד והרחיבו בנועם שיח במשך זמן ניכר (חסידים)
בחצר הקודש מונקאטש נערך הדינר השנתי לטובת כולל 'חיים ושלום זכרון צבי' | את המעמד הנעימו חברי מקהלת מונקאטש בניגונים עתיקים, יחד עם חוקר ניגוני קודש הרב דוד מאיר רוס | האדמו"ר פיאר את המעמד בהופעתו הכבודה וחילק תשורה נאה לתורמים -קופסת גפרורים מכסף טהור להדלקת נרות שב"ק (חסידים)