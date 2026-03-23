לרגל יום היארצייט של אמו הרבנית הצדקנית מסאסוב ע"ה, פקד בנה האדמו"ר מסאסוב, בראש קהל חסידיו, את קברה בבית העלמין בעיה"ק טבריה. למסע התפילה הצטרפו אחיו הרבנים: הגה"צ רבי משה טייטלבוים, רבם של חסידי סאטמר בירושלים, הגה"צ רבי שלמה טייטלבוים מאלעסק, וגיסו הגה"צ רבי דוד מאניש רבינוביץ, בנו של האדמו"ר ה'מבשר טוב' מביאלה זצ"ל | הרבי העתיר שעה ארוכה לישועת הכלל והפרט, וכן נשא תפילה מיוחדת על ציון אביו האדמו"ר בעל ה'מנחת יו"ט' מסאסוב זיע"א, לקראת יומא דהילולא החל ביום י"א אדר | לאחר התפילה ערך הרבי 'לחיים טיש' במבואות בית העלמין (חסידים)
בחצר הקודש סאסוב חתמו את ימי השובבי"ם בסדר לימוד רצוף של שלוש שעות בליל שישי, מסירת מודעה ותקיעת שופר בערב שבת | החסידים צמו עד אחרי חצות היום של ערב שב"ק והאדמו"ר המשיך את הצום עד לקידוש בליל שבת • צפו בתיעוד וסיקור (חסידים)
קהל רב של חסידים ואנשי מעשה השתתפו אמש בעריכת השולחן שערך האדמו"ר מסאסוב, לרגל חמישה עשר בשבט | הטיש נערך בהיכל בית מדרשו בבני ברק, שם נשא האדמו"ר דברי תורה וברכה לרגל ראש השנה לאילנות. במהלך הטיש עברו החסידים לקבלת פירות לברכה מידיו של האדמו"ר (חסידים)
בחצר הקודש סאסוב מסכמים את ימי חג החנוכה, שעמדו בסימן עבודה שבלב וחיזוק כבוד התורה | רגע לפני שניגש האדמו"ר להדליק את החנוכייה ביקש להעביר סכום נכבד של כסף דווקא למכון להוצאת ספרים ודברי תורה, כשהוא מנמק את המעשה, "כי נר מצווה ותורה אור", ועל כן יש להקדים ולחזק את ה"אור" של התורה, ואין לך צדקה גדולה יותר מאשר סיוע למכונים העמלים על הפצת דברי התורה והוצאתם לאור עולם | צפו בתיעוד (חסידים)
גדולי התומכים של מוסדות סאסוב זכו ל-12 שעות של רוממות רוח בצל הרבי מסאסוב במסע הקודש שערך במדינות רומניה והונגריה, במהלכו חנך 'אוהל סאסוב', והעתיר בתפילה בקברי צדיקים | האדמו"ר המשיך למסע חיזוק בארה"ב | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מסאסוב מסר אמש (ראשון), דרשת שבת שובה בהיכל בית מדרשו בבני ברק | בדרשתו, הרחיב האדמו"ר בנעימות בדברי אגדה והלכה, כהכנה לימי החגים הבאים עלינו לטובה: יום הכיפורים וחג הסוכות | דרשת שבת שובה, הנמסרת בדרך כלל בין ראש השנה ליום הכיפורים, מוקדשת כולה לנושאי תשובה, התעוררות רוחנית והתחזקות לקראת יום הדין והימים הטובים שבפתח (חסידים)
בהמשך לטענות על כך כי האכיפה מתמקדת בעיקר בתלמידי הישיבות הספרדיות ובבעלי תשובה, צפו בתיעוד מהארכיון, בו נצפה האדמו"ר מסאסוב מתריע על אפליה הנ"ל, בהצהירו נאמנה: בהגיע השעה, לא יגייסו לא את רוקח ולא את טייטלבוים, אלא את בוזלגו • צפו בדברים (חרדים)
בכינוס מיוחד לנשות חסידות סאסוב שהתקיים השבוע בהשתתפות האדמו"ר, נשא האדמו"ר דברות קודש, כשהוא מתמקד בנושאים: חינוך ילדים, בניין הבית וכוח המילה הטובה | האדמו"ר שיתף בדבריו סיפור אישי מאז ילדותו כיתום (חסידים)
תיעוד ענק: גדולי ישראל, אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות, יצאו בהמוניהם בשבוע האחרון, כחום היום, לקצור חיטים לקראת חג הפסח שנת תשפ"ו, בשדה החיטים בלטרון | הרבנים עמלו בעצמם בטרחה של מצווה כשהם קוצרים ברינה את היבול תוך שירה וזימרה מתוך חביבות יתירה למצוות ישראל | שוקי לרר התמקם מבעוד מועד בשדה, ומגיש תיעוד מרהיב (חרדים)
תיעוד מרהיב מעבודתו הטמירה של האדמו"ר מסאסוב באפיית המצות השבוע לקראת חג הפסח | האדמו"ר המתין לימי בין הזמנים, וצירף לאפייה את כלל נכדיו הצעירים ללמדם בינה את סדר אפיית המצות המסורה מדור דור | האדמו"ר עסק בכל שלבי האפייה, ובסיום הפריש חלה כדין (חסידים)
במלאת חמישים ותשע שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'מנחת יו"ט מסאסוב זי"ע, פקד בנו הגדול האדמו''ר מסאסוב, בראש קהל חסידיו, יחד עם אחיו הגה"צ אב"ד סאטמר ירושלים, את ציון האדמו"ר זצ"ל בבית העלמין העתיק בטבריה עיה"ק (חסידים)
בעיר ואם בישראל בורו פארק, נחגגה בקול רינה ותודה לקול מצהלות חסידים שמחת נישואי נכד האדמו"ר מסאסוב והגה"צ רבי שלום אליעזר טייטלבוים אב"ד סאטמר ב"פ, עב"ג הכלה בת הרה"צ צבי הערש אשכנזי, בן האדמו"ר מאלעסק זצ"ל | האדמו"ר מסאטמר פיאר את השמחה ורקד ריקודי קודש לפני הכלה (חסידים)