בכנס פוליטי שערך בראשון לציון הצהיר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט כי לא ריאלי שיישב עם אריה דרעי והחרדים בממשלה | "הבעיה שכרגע הם כולאים את הציבור שלהם", אמר על הנציגים החרדים ותקף כי דרעי "גורם נזקים אדירים" | לעומת זאת, אמר כי "יאיר גולן, יש לו פה גדול, ויש לו גם הרבה זכויות", והצהיר כי הוא ישב בממשלה בראשותו ויהיה "שר האנרגיה" (חדשות, פוליטי)
ראשי 'דגל התורה' וש"ס מעריכים בשיחות סגורות כי חוק הגיוס החדש של ח"כ בועז ביסמוט יעבור בקריאה שניה ושלישית בתוך פחות משבועיים | ח"כ יצחק גולדקנופף יצביע נגד החוק | במידה והחוק אכן יעבור, הסיעות החרדיות צפויות לחזור לממשלה והבחירות צפויות להתקיים בעוד קצת פחות משנה | בכנסת לא בטוחים בהשגת הרוב, נתניהו מתחייב: יהיו 61 אצבעות (חדשות)
מפלגת 'יש עתיד' עתרה לבג"ץ נגד העברת תקציב למוסדות חינוך חרדים מתוך הרזבה התקציבית של שנת 2025 | לפי המפלגה של יאיר לפיד: "הכסף הזה מועבר למוסדות חרדים בניגוד לחוק, בהליך לא תקין, תוך ניסיון להעלים אותו מעיני הציבור" (פוליטי, משפט)
ביום ראשון הקרוב יתכנסו מרנן ורבנן האדמו"רים חברי המועצת במעונו של כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ לדון בעתיד עולם התורה • ל'בבלי' נודע כי הכינוס תוכנן כבר להיות לפני חנוכה אך נדחה בשל אילוצים חיצוניים • האם תינתן ההוראה להתנגד לחוק ביסמוט? (פוליטי, חרדים)
לאחר שבתנועה לאיכות השלטון הודיעו הערב כי הם מתנגדים למינוי מקורבו של השר לשעבר גולדקנופף, יהודה מורגנשטרן למ"מ מנהל רמ"י, בצעד חריג, גפני הוציא הודעת גינוי חריפה | גפני אמר: "התנועה המכנה את עצמה שפועלת ל"איכות השלטון" מתנגדת שמנהל רמ"י יהיה אדם חרדי" (פוליטי)
ח"כ יצחק גולדקנופף הצליח לרגש את רבבות חסידי גור, במהלך שמחת בית גור בשבוע שעבר, כשביצע באומנות את יצירת הזמר "בריך שמיה" המפורסם של החזן יוסל'ה רוזנבלט ז"ל מול האדמו"ר מגור| הקהל עצר את נשימתו לרגע והאזין בשקיקה | האזינו (חסידים)
ראש הממשלה נתניהו מזרז את חקיקת חוק הגיוס בניסיון לייצב את הקואליציה כאשר היעד להעביר את החוק בתוך חודש ימים | ראשי הסיעות החרדיות מקיימים התייעצויות עם ההנהגה הרוחנית ונראה כי בש"ס ו'דגל התורה' יאשרו את נוסח החוק החדש כולל מספר תיקונים שדורשת היועצת המשפטית לוועדה | ב'אגודת ישראל' מעריכים כי ח"כ גולדקנופף יצביע נגד החוק בשל העובדה שיש בו יעדי גיוס גבוהים וסנקציות | לקראת חודש דרמטי בחקיקה (בארץ)
יו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף שלח מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו ובירך על קידום העסקה לשחרור החטופים | גולדקנופף כתב כי לאור המחיר הבלתי נסבל הכולל שחרור של כ־250 מחבלים, "מוטלת על המדינה האחריות להבטיח כי שחרורם לא יהווה איום על בטחון אזרחי ישראל" | במקביל קרא לראש הממשלה לפעול לשחרור העריקים החרדים (פוליטי, חרדים)
השר לשעבר גולדקנופף, שפרש על רקע אי-חקיקת חוק גיוס, כפי שסוכם, כתב לפני זמן קצר מכתב לראש הממשלה נתניהו בנוגע לעריקים וביקש שהם ישוחררו לפחות לחגים | "בסיפורי העבר של קהילות ישראל בארצות נכר, נתוודענו לשתדלנות שהיו מפעילים לקראת חגי תשרי על מנת לשחרר אסירים שיוכלו להתפלל בציבור בימי הדין ולחוג את החג עם המשפחה", כתב (חדשות חרדים)
ראש האופוזיציה פנה ליועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב-מיארה כדי לעצור את מתווה הטיסות לאומן | לדבריו צעירים חייבי גיוס עלולים לעזוב את הארץ במקום לשרת בצה"ל |כזכור יו"ר 'יהדות התורה', שיגר מכתב לרה"מ על המתווה שמתגבש לסייע לנסוע לאומן ובו הוא דורש ממנו לכלול במתווה גם חסידי חב"ד לצד חצרות נוספות (חרדים)
יו"ר 'יהדות התורה', ח"כ יצחק גולדקנופף, פנה במכתב לראש הממשלה נתניהו, בנושא המתווה שמתגבש לסייע לחסידי ברסלב לנסוע לאומן מבלי שייעצרו, ובו הוא דורש לכלול גם את חסידי חב"ד לצד חצרות נוספות | "אני סמוך ובטוח כי תדע ליתן לכך את המענה הראוי, כדי שגם חוגים נוספים בציבור החרדי והחסידי יוכלו לשהות במחיצת רבם באופן מוסדר, בטוח ומכובד", כתב (חרדים)
השר לשעבר גולדקנופף, שנהפך לחבר כנסת אחרי התפטרותו, הגיע היום לועדת הכנסת ונשא נאום מלא בפאתוס, על כך שלא עמדו בהסכמים בנוגע לחוק הגיוס | אדלשטיין מצידו לא מרפה ואמר בדיון למשפחות משרתי המילואים: "מבטיח לא להפקיר אתכם ולפעול לחוקק חוק גיוס אמיתי, בתוך הוועדה או מחוצה לה |אדלשטיין הודח בוועדה וביסמוט מונה כמחליפו | צפו (חדשות)
ח"כ גולדקנופף פנה לשר הבטחון וביקש כי יפעל לשחרר את שלושת החרדים שנעצרו מוקדם יותר, במהלך הפגנה נגד חילול קברי קדמונים ביהוד | יו"ר יהדות התורה: "המעצרים הללו מהווים בעיניי פגיעה חמורה בזכות המחאה" (פוליטי)