ברוך דיין האמת: הלילה השיב את נשמתו הטהורה לבוראה האדמו"ר מסוקולוב קוצק, הרה"צ רבי דוד מורגנשטרן זצ"ל, והוא בן 71 בלבד | המנוח זצ"ל היה צאצא בן אחר בן ל'שרף' מקוצק זי"ע, ששימש כרב ואדמו"ר בשכונת רמת אהרן • בין בניו, מנכ"ל משרד השיכון יהודה מורגנשטרן • קווים ראשונים לדמותו (דיין האמת)
לאחר שבתנועה לאיכות השלטון הודיעו הערב כי הם מתנגדים למינוי מקורבו של השר לשעבר גולדקנופף, יהודה מורגנשטרן למ"מ מנהל רמ"י, בצעד חריג, גפני הוציא הודעת גינוי חריפה | גפני אמר: "התנועה המכנה את עצמה שפועלת ל"איכות השלטון" מתנגדת שמנהל רמ"י יהיה אדם חרדי" (פוליטי)
חברת אל על הודיעה על מינויו של משה מורגנשטרן, חסיד גור ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנה בענפי הפיננסים והביטוח, לתפקיד מנכ"ל מועדון 'הנוסע המתמיד' | בתפקידיו הקודמים שימש כמשנה למנכ"ל מגדל ביטוח ופיננסים וכמשנה למנכ"ל מנורה מבטחים (בארץ, חרדים)
הם, ארבעה חרדים, שגדלו בלבו של המיינסטרים החרדי. לכל אחד מהם רקע שונה, אך יש מכנה משותף לכולם - ההחלטה לפרוץ גבולות ולהגיע הכי גבוה | ארבעתם מכהנים כמנכ"לים בארבעה משרדי ממשלה ובתפקידם משפיעים על כולנו | מי הוותיק ומי הבכיר? מי נחשב להכי חרוץ ומי הכי צעיר? | פרופיל מיוחד (פרויקט חג)
שר השיכון יצחק גולדקנופף ערך היום ביקור בקריית שמונה - בכדי לעקוב מקרוב אחרי פעילות משרד השיכון להחזרת התושבים | במפגש בשטח הצהיר כי "הנחיתי להוביל תכנית לשיקום דמוגרפי בצפון, מקווה שהממשלה תאמץ את התכנית ותיישם אותה" (בארץ)