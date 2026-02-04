לראשונה בתולדות חסידות סאטמר בארץ, יוצא לדרך מהלך מתוכנן להקמת גרעין חסידי מחוץ לערים החרדיות המובהקות | מנהיג הקהילה בכנס היסוד: "פוטנציאל לבניית חיים מאוזנים ויישוב הדעת" | עשרות אברכים כבר הצטרפו למיזם שצפוי להתאכלס בתוך כשנה | כל הפרטים כאן ב'כיכר' (חרדים)
בני קהילתו של הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש חגגו בהתרגשות סיום מסכת סוכה שנלמדה במסגרת חבורת 'חיינו' |המשתתפים הופתעו ממנת פתיחה אומנותית בצורת סוכה | במהלך המעמד המרומם נשאו דברים מגידי מישרים שהלהיבו את הלבבות, ובסיומו פצחו המשתתפים במחולות של שמחה לכבודה של תורה וגומרה (חסידים)
מאות חסידי סאטמר בבני ברק חגגו את יום ההצלה של הרה"ק בעל ה'דברי יואל' מסאטמר זי"ע, במעמד אדיר בראשות הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש | את המעמד האדיר פיארו גדולי הרבנים שחלקם אף נשאו דברים לכבוד המקום והזמן, ביניהם, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא, רב העיר בני ברק, והגה"צ המקובל רבי אברהם אביש ציינווירט | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
בסיומו של חג שמחת תורה, התכנסו חסידים ואוהדים למעמד נעילת החג המרומם אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש | בשיא הרגש וההתעלות לקראת הפרידה מהחג ומהימים הנוראים קיים ראש הישיבה את המנהג המפורסם והמיוחד של "זריקת התפוחים", תוך שהוא משליך תפוחים אל עבר הקהל (חסידים)
בהיכל ישיבת מהרי"ט בבני ברק, נערך מעמד תחילת כתיבת אותיות לספר תורה שיוכנס ברוב פאר אל היכל הישיבה נדבת הרה"ח ר' צבי שלום פרקש | את המעמד פיאר ראש הישיבה, הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש, שנשא את המשא המרכזי לפני בחורי החמד שחזו במעמד | לציין שהבחורים התכוננו למעמד בלימוד חמש שעות רצופות | צפו בתיעוד (חסידים)
בישיבת מהרי"ט בבני ברק נפתח הזמן החדש, עם 30 תלמידים חדשים שמתחילים את לימודיהם בישיבה הגדולה | הישיבה, שנפתחת השנה לראשונה, יעמוד בראשות הרה"צ רבי חיים צבי מייזליש, שנשא משא מיוחד לרגל פתיחת הזמן, לאחר שהתלמידים קיימו "סדר הכנה" | צפו בתיעוד מהיום הראשון של הזמן (עולם הישיבות)
בחצרות הקודש ויז'ניץ וסאטמר חגגו שמחת בר מצווה מרגשת לתאומים, ניני האדמו"ר מויז'ניץ, השמחה נערכה ברוב פאר והדר במושב 'אורה' וכן בעיר התורה בני ברק | התאומים ערכו סיום מסכת ונשאו פלפול בנוכחות ציבור המשתתפים (חסידים)
בעצרת מחאה נגד חילול הקברים ביהוד שהתקיימה אתמול, יום שלישי - י"ב בתמוז, נצפתה שורה מכובדת של אדמו"רים שבדרך כלל נמנעים מלצאת להפגנות ומחאות, כגון האדמו"רים מרחמסטריווקא, ויז'ניץ בית שמש, לעלוב, פינסק קרלין ועוד | צפו בתיעוד שמגיש דוד ארזני שהצטרף לפמליית האדמו"רים (חרדים)
בצאת חג הפסח, תיעד הצלם שוקי לרר את אדמו"רי בני ברק עורכים שולחנם הטהור לכבוד נעילת היום הגדול, אשר היווה נעילתה של ימי החג שעברו בנעימים על עדת מי מנה, בשיחותיהם הנלהבות הלהיבו האדמו"רים את החסידים בדברי הכנה לקראת ימי הקיץ הבעל"ט (חסידים)
הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך קידם השבוע ברוב חביבות את הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש ראש ישיבת סאטמר ב"ב, שהגיע אליו לביקור חג במעונו בעיה"ק ירושלים | במהלך הביקור פצח הפוסק בשירי ערגה בציפייה לגאולה העתידה וכן בניגוני החג לכבוד האורח הרם שהגיע לבקרו במעונו | תיעוד (חרדים)
לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק בעל ה'מראה יחזקאל' זי"ע, מייסד חצר הקודש דעעש, ערך האדמו"ר מדעעש את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו בבני ברק, בהשתתפות האדמו"רים משבט הלוי, ביטשקוב, הגה"צ ראש ישיבת סאטמר ועוד רבנים ידועי שם (חסידים)
ביקור רב רושם ערך אתמול הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש ראש ישיבת סאטמר, במעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שעכטר זקן רבני ברסלב, שחנך את מעונו החדש בירושלים לקראת חג הפסח | במהלך הביקור הקשה ראש הישיבה, למה אומרים 'לשנה הבאה בירושלים', ולא 'לשנה הזאת בירושלים'? צפו בתשובה שענה (חסידים)
הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש, ראש ישיבת סאטמר, ערך את השולחן הטהור לכבוד יום הפורים בהיכל בית המדרש הגדול בשיכון סאטמר בבני ברק | בשיאו של הטיש הוצגה הצגה אומנותית כמיטב מסורת בני החסידות כפי הנהוג בחצרות הקודש משנות קדם (חסידים)
הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש, ראש ישיבת סאטמר ב"ב, שהה בשבוע האחרון בעיר אנטווערפן, לשם הגיע במיוחד להסתופף ולשהות לשב"ק בצילו של זקן אדמו"רי אירופה האדמו"ר מפשעווארסק | ביקור רב רושם ערך בבית המרא דאתרא הגה"צ רבי אהרן שיף גאב"ד אנטווערפן, שקידמו ברוב כבוד וכיבדו לשבת על כסאו, במהלך הביקור הרחיבו בנועם שיח בענייני הלכה ואגדה (חסידים)