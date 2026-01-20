שופטי בג"צ דנים הבוקר בעתירת ראש האופוזיציה יאיר לפיד נגד תקציבי החינוך החרדי שעברו בוועדת הכספים | בשבוע שעבר השופטת וילנר הקפיאה את התקציבים, אך מרבית הכסף כבר עבר למוסדות החינוך | בסיעות החרדיות תקפו את בג"צ: "אין שופטים בירושלים אלא חבורת פירומנים מסוכנת, שבמאבקה הנואש להציל את שליטתה מתפוררת" (חוק ומשפט, בארץ)
ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו מסר שיחה למאות תלמידי ישיבה והתייחס לסערת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות בצל מעצר לומדי תורה בידי המשטרה הצבאית והבהיר: "רודפים אותנו, מערימים עלינו קשיים שונים ומשונים, אבל כולנו יודעים ומאמינים, את התורה לא נעזוב לעד, התורה היא הקנין הרוחני שלנו, ואף אחד בעולם לא יוכל לנתק אותנו מן התורה הקדושה" | צפו (חרדים)
יו"ר 'דגל התורה' ח"כ גפני זועם בעקבות החלטת בג"צ לעצור את תקציב החינוך החרדי | בשיחות סגורות הוא התבטא: "לא זוכר תקופה רעה כל כך לציבור החרדי, הרשעות של השופטים עברה כל גבול", ואיים: "נשקול להחזיר מלחמה" | יו"ר ש"ס ח"כ דרעי שוחח עם נתניהו וזעם על השותפים לקואליציה ששותקים: "הסדקים והפערים בתוך הקואליציה מתחילים להתרחב" (חדשות, חרדים)
שלושה שופטי בג"צ, בראשות הנשיא יצחק עמית, ידונו היום בעתירות שהוגשו נגד מינויו של האלוף דוד זיני לראש השב"כ | היועמ"שית גלי בהרב מיארה טענה נגד המינוי כי "רה"מ בניגוד עניינים" | נתניהו השיב: "אני הגורם הממונה והנבחר" (פוליטי)
בעקבות עסקת החטופים משפחות
שכולות וארגוני נפגעי טרור עתרו לבג"ץ
נגד ההחלטה.
בית המשפט בראשות השופטות ברק-ארז,
וילנר ורונן דחה את העתירות,
תוך שהוא קובע כי מדובר
במקרה "שברור
קוצר ידו של המשפט (חדשות,
משפט)