תאונת דרכים קטלנית התרחשה היום בלה-צ'וררה שבפנמה, בה נהרגה אזרחית ישראלית ומספר ישראלים נוספים נפצעו באורח בינוני וקשה. כוחות זק"א בשיתוף משרד החוץ פועלים בזירה ובבתי החולים המקומיים כדי לסייע לנפגעים ולפעול להשבת המנוחה לקבורה בישראל בהקדם האפשרי (בעולם)
בסימן טוב ובמזל טוב נערכה השבוע באולמי 'קדמה' שמחת נישואי בת הרה"ג ר' דוד פרץ, רבה של קהילת "שבת אחים" בפנמה | בשולחן המזרח בשמחה נצפו גדולי ישראל, ראשי ישיבות ודיינים אשר הגיעו לחלוק כבוד לרב לברך ולהתברך ביום שמחתו (חרדים)
הרשויות בוונצואלה עצרו את עלי זכי האג' ג'ליל, החשוד המרכזי בפיצוץ המטוס בפנמה לפני כשלושים שנה, שגבה את חייהם של 21 נוסעים, 12 מהם יהודים | החקירה נפתחה מחדש ב-2018 לאחר שישראל העבירה מידע שמדובר במתקפת טרור שבוצעה ככל הנראה בידי חיזבאללה (יהדות בעולם)
שמחה אפפה את בני הקהילה היהודית בפנמה, כאשר הגאון רבי זמיר כהן ראש ישיבת 'אבני נזר' נעתר לבקשת ראשי הקהילה, והגיע לביקור חיזוק בקהילה היהודית המפוארת והוותיקה בעיר | במהלך הביקור סייר הרב במאפיית מצות מקומית וכן קיבל קהל בבית האכסניה (חרדים)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ השיג אמש ניצחון נוסף, ביחס לתעלת פנמה עליה איים להשתלט | לאחר איומים מצד טראמפ להשתלט על התעלה האסטרטגית, הודיע אמש נשיא פנמה שהחברות הסיניות לא ישלטו יותר בתעלה | ההבנה בין ארה"ב לפנמה בנושא התעלה הגיעה לאחר פגישה אמש בין מזכיר המדינה רוביו לנשיא פנמה (חדשות, בעולם)