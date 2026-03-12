דובר צה"ל חשף הערב כי במהלך הלילה, חיל האוויר בהכוונת אמ"ן תקף וחיסל בלבנון את המחבל עלי מסלם טבאג'ה, מפקד דיוויזיית 'האמאם חסין' ובכירים בולטים נוספים | כבר במבצע חיצי הצפון חוסל מפקד היחידה בידי ישראל | מי זאת המיליציה שראשיה חוסלו שנלחמת בישראל ופועלת לצד חיזבאללה? פרופיל (חדשות)
בעקבות פתיחת מבצע "שאגת הארי" וחיסולו של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'אמנאי, גל של זעם חסר תקדים שוטף את העולם המוסלמי עם הסתערויות המוניות על שגרירויות ארה"ב | במוקדי החיכוך המרכזיים בבגדד ובקראצ'י נרשמו עימותים עקובים מדם וניסיונות פריצה למתחמים דיפלומטיים (העולם הערבי)
בעיראק יצאו היום לבחור את 329 הנציגים בפרלמנט, עליהם מתמודדים יותר מ-7,000 מועמדים ממפלגות שונות | הבחירות ישפיעו על עתיד המיליציות הפרו-איראניות במדינה, על הקשר עם איראן ועל העמדה שעיראק תנקוט בכל עימות עתידי בין הציר השיעי לבין ישראל | תיעודים שהופצו הציגו אירועי אלימות ומכות בין תומכי המתמודדים לבין כוחות הצבא העיראקי (העולם הערבי)
כחלק מסבב המינויים החדש בצמרת צה״ל, הודיעו בצה"ל על מינויו של האלוף דן גולדפוס למפקד "מפקדת העומק" | תפקידה הוא לטפל בכל הזירות שמרוחקות מגבולות ישראל, אך בכל זאת מהוות אתגרים ואיומים ביטחוניים משמעותיים, בין היתר: החות׳ים בתימן, המיליציות השיעיות בעיראק ועומק שטח סוריה (צבא)
האם המיליציות בעיראק מתכננות להתפרק מנשקן? זה מה שעולה לפחות מדיווח שפורסם היום בסוכנות הידיעות 'רויטרס' | לפי הדיווח, המיליציות חוששות מאיומיו של טראמפ, בעוד הממשל החדש הבהיר לעיראק שעל המיליציות להתפרק מנשקן - או שיסתכנו בתקיפה (מדיני)
אחרי הפיגוע הנורא השבוע ליד קדומים שביהודה ושומרון, שר הביטחון כ"ץ נועד עם ראשי הרשויות באיזור והבהיר להם: "אנחנו רואים איומים הולכים וגוברים על המתיישבים והיישובים ביהודה ושומרון מצד הציר האיראני וציר האסלאם הסוני הרדיקלי ואנחנו נערכים ביחד עם צה"ל לתת מענה עוצמתי- כדי למנוע אירועים בנוסח ה-7 באוקטובר ביהודה ושומרון" (חדשות בארץ)