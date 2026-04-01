תיעוד מפתח ביתו של הגאון הפוסק רבי מרדכי גרוס ועד פתחו של הפוסק הגאון רבי עמרם פריד | הגאון הפוסק רבי שריאל רוזנברג ריכז את שטרי המכירה של אלפי בתי אב | רגעי הקניין של הגוי המיוחס אצל האדמו"ר משבט הלוי (חרדים)
סיפור מרגש הגיע בשבוע שעבר לפתחם של הרבנים: זוג צעיר שתכננו נישואין רפורמיים, החליטו לחזור למקורות ולערוך חופה יהודית כדת משה וישראל • אלא שאז הגיעה ההפתעה מההורים: "גם אנחנו רוצים חופה כדת משה וישראל" • השאלה ההלכתית המורכבת שהונחה על שולחנו של הפוסק הגאון רבי עמרם פריד: האם מותר להשיא הורים וילדים באותו המעמד? • ההכרעה המפתיעה והפתרון שנמצא לחגיגה המשפחתית הכפולה • כל הפרטים על הדרמה ההלכתית (חרדים)
בקהילת "בית יוסף" בגבעתיים, בראשות הגאון רבי שלמה בצרי, חגגו את סיום מסכת ביצה והתחלת לימוד מסכת שבת | במסגרת השיעור השבועי, חמישים אברכים לומדים בחברותא 'אחד על אחד' עם תושבי גבעתיים ורמת גן | במעמד השתתפו הגאון רבי עמרם פריד, שחיזק את הציבור לקירוב רחוקים, ומזכה הרבים הגאון הרב ליאור גלזר (חרדים)
מעמד מרשים ורב רושם נערך בבית הגאון רבי עמרם פריד, לרגל חלוקת תעודות הוראה לחבורת 'איסור והיתר' של רשת הכוללים 'לעובדי השם'. האברכים היקרים נבחנו בקפדנות על איסור 'בשר בחלב', ולאחר עמל ויגיעה רבה, עמדו במבחן בהצטיינות מופלאה (חרדים)
שעות ספורות קודם שירדו אורחא דמהימנותא לסוכה, הצלם אלעזר פיינשטיין חדר בעדשתו הרגישה אל תוך חדריהם של גדולי ומאורי הדור, ומגיש תיעוד נדיר ומשובב לב | בפנים מאירות ובנהרה של קדושה ושמחה, נצפו גדולי ישראל בודקים בעיון רב את האתרוגים והלולבים שהובאו לפניהם, מתוך אהבת מצווה טהורה |על שולחנם נראו עשרות אתרוגים, כיצד עיני הקודש סוקרות כל פרט, כל נקודה, כל נגיעה, עד שנבחר המובחר שבמובחר |צפו בגלריה המרהיבה, רגעים של אור, דיוק, ויראת שמים (חרדים)
אנו נמצאים לקראת
יום שישי ושבת חזון,
מנהגים
והלכות רבות נקבעו לימים אלה |
על הרחיצה
ותספורת בערב שבת,
החלפת המצעים וטעימה
מן התבשילים ועוד הלכות נחוצות
|
מקבץ הלכות "חמישי"
מבית מדרשו של
הפוסק רבי עמרם פריד זצ"ל
(יהדות
ואקטואליה)
יום
תענית אסתר ומצוות זכר למחצית השקל מלווים
את עם ישראל מדורי דורות |
ביום
זה נוהגים דיני צום מיוחדים לצד מנהגי
נתינה לזכר מחצית השקל.
לפניכם מקבץ הלכות
מעשי המסכם את הדינים הנהוגים ביום זה | מעובד מתוך העלון אזמרה לשמך מהרה"ג
עמרם פריד שליט"א
(יהדות
ואקטואליה)
ילדי ארגון 'הלמדנים' מברכפלד בניהולו של המחנך ר' יעקב הכט הגיעו להיבחן ולשמוע דברי חיזוק במעונם של ראש הישיבה הגר"ש קנייבסקי והפוסק הגר"ע פריד, לרגל סיום מסכתות תענית וביצה | הרבנים העמידו את התלמידים בכור המבחן, והביעו קורת רוחם כשהילדים שלטו היטב בחומר | מבית הרבנים פנו התלמידים ל'זיץ' חסידי בחורשת יער בליווי כלי זמר (חרדים)
אלפי בני תורה, ועל צבאם רבנים, ראשי ישיבות, ואישי ציבור בכירים נטלו חלק אמש (שני) בשמחת הבר מצווה לבנו של הפוסק הנודע הגאון רבי עמרם פריד | במהלך השמחה חרזו ילדי החמד חרוזים נפלאים, והפוסק חילק כוסיות יין לאורחים | צפו בתיעוד ענק (חרדים)