צבא סלובקיה החל במודרניזציה דרמטית עם קבלת הנגמ"ש הראשון מדגם CV9035 Mk IV • המערכת מצוידה בתותח 35 מ"מ וטכנולוגיית יירוט מתקדמת • חלק מפרויקט ענק של 152 רכבים שיחליפו את הציוד הסובייטי המיושן | המהפכה הטכנולוגית של נאט"ו (בעולם)
בעוד הסנקציות מהדקות את החבל, פוטין שולף את ה"אס" שלו בלב המזרח התיכון | בדיווח של Shephard News נחשף כי רוסיה הציגה בסעודיה את מערכת ה-Sarma הקטלנית ורחפני Lancet חדשים. המהלך נתפס כאיתות חריף למערב ובניית ציר ביטחוני חדש עם הסעודים. האם מאזן האימה העולמי בדרך להשתנות? (אסטרטגיה והגנה)
במבצע הקרקעי בעזה, צה"ל מרחיב את השימוש בנגמ"שים רובוטיים הפועלים באופן עצמאי בשטח. הכלים, המכונים בקרב תושבי עזה "נגמ"שים מתאבדים", משמידים מבנים, מנטרלים מטענים ומצילים חיי לוחמים. הפיתוח הייחודי, שהחל בהסבת נגמ"שי "זלדה" ישנים, הפך לכלי נשק אסטרטגי, וכעת בצה"ל מפתחים לו גרסאות נוספות למשימות לוגיסטיות וקרביות (צבא)
אסון כבד בחאן יונס: דובר צה"ל התיר הבוקר לפרסום כי קצין צה"ל ושישה לוחמים נהרגו אתמול מפיצוץ של מטען בנגמ"ש בו נסעו בחאן יונס שבדרום רצועת עזה | מתחקיר ראשוני עולה כי מחבלים הצליחו להצמיד מטען חבלה לנגמ"ש מסוג 'פומה' בו הלוחמים, נמלטו, הפעילו את המטען והנגמ"ש כולו עלה באש (צבא)
בצל התחזקות איומי החמאס והרשות הפלסטינית והפיכת יו"ש לחזית עיקרית, נפרסו נגמ"שים במספר יישובים בשומרון, לדרישת ראש המועצה יוסי דגן. דגן: "צעד הכרחי ומתבקש – ההתיישבות בשומרון נחושה לחזק את החוסן ולהביא לניצחון על אויבינו הברברים"