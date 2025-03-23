השבוע ביום א׳ נערכה שמחת האירוסין לנכדת האדמו״ר מויז׳ניץ והאדמו״ר מפרמישלאן בת להרה״צ דוד רוזנבוים, עב״ג החתן בן הרב שמעון ארנסטר ונכד אב״ד מאקווא אשדוד ואב״ד מאור החיים צפת | שמחת האירוסין נערכה בבית המדרש הגדול ויז׳ניץ ברחוב שלמה המלך | במהלך האירוסין שברו הסבים את הצלחת לקול שירת האלפים | שמחת החתונה נקבעה לחודש כסלו בשעה טובה ומוצלחת (חסידים)
עם חלוף שבעת ימי המשתה בנישואי נכדם של האדמו"רים מויז'ניץ ופרמישלאן, החתן הרב חיים רוזנבוים בן הרה"ג ר' דוד רוזנבוים, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' יעקב יצחק קליין | יהושע פרוכטר מגיש גלריית סיכום, החל משמחות שבע הברכות ע"י אבי הכלה, תלמידי הישיבות, חבורת בני אחי"ם, והשבע ברכות המרכזית לכלל החסידים, וכן ממוצאי שבת שבע ברכות בצל האדמו"ר (חסידים)
בימים האחרונים פקד הרה"צ רבי דוד רוזנבוים בן האדמו"ר מפרמישלן את בתיהם של גדולי האדמו"רים והרבנים להזמינם לשמחת בר המצווה של בנו מרדכי אליעזר זאב רוזנבוים | בהגיעו לביקור בבית האדמו"ר מפינסק קרלין, אחז הרבי באמצע מסירת שיעור לחתני בר מצווה של החסידות, והרה"צ עם בנו הבחור התיישבו בצידי השולחן להאזין לשיעור (חסידים)