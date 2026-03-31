הסדין הלבן בתא המטען "נשם" – והמזימה נחשפה: תיעוד דרמטי ממחסום צופים חושף את הרגע שבו מאבטחת ערנית זיהתה תנועות חשודות מתחת לכיסוי בתוך רכב ובו ארבעה נוסעים. מתחת לבד הסתתר פלסטיני בן 49 שניסה להסתנן לישראל בסיוע נהג תל אביבי (משטרה, משפט)
בעלי בית בחולון שהו בחופשה בחו"ל בסוף השבוע הבחינו באמצע החופשה שמצלמות האבטחה בדירה הוסטו. הם דאגו שדיווח על כך יועבר למשטרה, ושוהה בלתי חוקי שניסה לפרוץ לדירה נתפס. הוא ניסה לברוח וקפץ מהקומה הראשונה למטה (משטרה)
בלשי המשטרה עצרו שוהה בלתי חוקי שפרץ ל-4 מסעדות בתל אביב, רמת גן וגבעתיים וגנב כסף מזומן בסך 14,840 ש"ח | החקירה הסתיימה והוגש כתב אישום נגדו ונגד שב"ח נוסף, ע"י יחידת התביעות של משטרת מחוז ת"א | תיעוד מהמעצרים והגניבות (משטרה)
חוקרי המשטרה גילו סרטונים מפלילים במכשיר הטלפון של פלסטיני שנתפס בישראל כשוהה בלתי חוקי, בהם הוא משתמש בנשק ומסית את אחיינו הקטן כנגד צה"ל. כתב אישום הוגש נגדו | צפו בשאלתו לאחיינו - ובתשובה של בן ה-4 (משטרה)
שוטרים שהוזעקו למתחם בירושלים, חשפו פלסטיני תושב חברון שניסה פעם אחר פעם להזדהות לאחר, בגרסה יצירתית | לאחר שנעצר, איים ואמר - "חכו מה יקרה לכם בשנת 2027... אף אחד ממכם לא יישאר פה אינשאללה" | במהלך היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו (משטרה)
שוטרי הסיור של משטרת מסובים עצרו שני שוהים בלתי חוקיים בגבעת שמואל ותפסו ברשותם מגוון כלי פריצה, כאשר אחד מהם חבש כיפה ורודה | בתום חקירה מהירה, יחידת התביעות של משטרת מחוז ת"א הגישה נגדם כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים (חדשות)