מעמד כביר של כבוד התורה נערך בתלמוד תורה 'בית אשר' של קארלין סטולין בשכונת רמות, כאשר מאות תלמידי הת"ת חגגו את עמלם בתורה • במעמד השתתפו בן האדמו"ר מקארלין סטולין ורב הכותל הגאון רבי שמואל רבינוביץ • בסיום הערב נרשם מחזה מרהיב ויוצא דופן, כאשר כלל ילדי התלמוד תורה השתתפו בתוכנית מוזיקלית עוצמתית ותופפו יחד על תופים לקול צלילי ניגוני החסידות המעוררים (חרדים)
בישיבת קרעטשניף י-ם באלעד ציינו את סיום מסכת קידושין במעמד רב רושם | הבחורים נבחנו על המסכת אצל הגאון רבי חיים פיינשטיין ורבני העיר אלעד, ששיבחו את בקיאותם | במעמד השתתפו רבני הישיבה והורי התלמידים | בשיא המעמד הופיע נשיא הישיבה, האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, שנשא דברות קודש וחילק תעודות הוקרה למצטיינים | המעמד נחתם בריקודים לכבודה של תורה (חסידים - עולם הישיבות)
שמחה של תורה בהיכל ישיבת 'זוטשקא אמסנא', בעיצומם של ימי חודש אדר, ימים בהם "הדר קבלוה מאהבה", נערך מעמד כבוד התורה וחלוקת מלגות לקבוצת בחורים מצטיינים אשר קיבלו על עצמם עול תורה בשינון מסכתות שלמות בבקיאות נפלאה ובעל פה | במעמד השתתף האדמו"ר מזוטשקא אמסנא, אשר אף נשא אמרות קודש וציין על נס את חשיבות קניית התורה בשינון וחזרה | בסיום דבריו פצח האדמו"ר בריקוד נלהב עם התלמידים במשך דקות ארוכות | בהמשך המשיכו התלמידים בריקודים מתוך אווירת פורים (חסידים - עולם הישיבות)
מאות השתתפו במעמד כבוד התורה של ישיבה לצעירים "טל תורה", בבני ברק, בו נבחנו הבחורים על מסכת שלמה • במהלך הערב נשאו דברים ראש הישיבה הגאון רבי צבי כץ והאדמו"ר מזוטשקא • גלריית אדמו"רים ורבנים פיארה את שולחן המזרח לכבוד צאצאיהם (עולם הישיבות)
מעמד מרגש של כבוד התורה נערך בישיבת "מאור עיניים" רחמיסטריווקא, לציון סיום מסכתות וחלוקת תעודות למצטייני הישיבה | האדמו"ר פיאר את המעמד בנוכחותו במשך שעות ארוכות, כשהוא מביע קורת רוח מרובה מעמלה של תורה | שיאו של האירוע נרשם בסיום המעמד, כאשר בשעות הלילה המאוחרות, נותר האדמו"ר לשבת על כסאו וזימר יחד עם הבחורים ניגוני דבקות והתעלות במשך זמן רב, רגעים של התרוממות הרוח שנחקקו לעד בלב התלמידים (חסידים - עולם הישיבות)
במעמד הוד נחגג בשבוע שעבר בעיר ביתר סיום המסכתות בבא מציעא, גיטין, קידושין ומכות, שנלמדו בהיכל ישיבת ביאלה ב"ב השוכנת בעיר | האדמו"ר מביאלה בני ברק הופיע בהדרו במעמד האדיר לצד רבני העיר | א. אייזנבאך מגיש תיעוד (חסידים - עולם הישיבות)
לאחר ששהה בלונדון לרגל שמחת נישואי נכדתו, נחת האדמו"ר מערלוי בארה"ק ומיהר להשתתף במעמד סיום המסכתות ומבחן פומבי בישיבת 'מתיבתא דרבי יוחנן' | במרכז האירוע הפגינו בחורי הישיבה בקיאות מעוררת השתאות במבחן פומבי בעל פה על מסכת קידושין כולה | צפו בתיעוד (עולם הישיבות - חסידים)
מעמד רב רושם נערך בביתר עילית לכבודם של תלמידי תלמוד תורה 'נהלך ברגש', אשר נבחנו בהצלחה מרובה על מסכת 'בבא קמא' בעל פה | שיא המעמד נרשם עם הופעתו הכבודה של הגה"צ רבי יהושע דוד טורצ'ין, שהגיע לשאת דברי חיזוק בפני התלמידים (חרדים)
רבני ואברכי כולל ערלוי בבני ברק השתתפו בסעודת מלווה מלכה ומעמד יקרא דארייתא "זכרון ישכר דוב" - חלוקת תעודות ומלגות לחברי ורבני כולל להוראה "אמרי סופר ודרכי איש", אשר עמדו בהצלחה במבחן על כל הלכות מליחה | הסעודה נערכה בשילוב סעודת יא"צ לע"נ הרבני מוה"ר ישכר דוב ווייס זצ"ל בן גאב"ד העדה החרדית בעל ה"מנחת יצחק" זצ"ל | בסעודה השתתפו רבנים מבני המשפחה שנשאו דברים לכבוד המעמד (חרדים)
מעמד ייחודי נערך בחצר הקודש 'שבט הלוי', כשמאות בחורים סיימו לימוד בעיון של 'חמישה חומשי תורה' עם פירוש רש"י, כפי תקנת הקודש של האדמו"ר. במעמד שולבה גם חלוקת תעודות ופרסים לבחורים שנבחנו על מאות דפי גפ"ת | במרכז המעמד הופיע האדמו"ר משבט הלוי, ונשא את המשא המרכזי לפני תלמידיו (חסידים)
מעמד מרומם לכבוד התרחבות קהילת 'חניכי הישיבות' בקריית הרצוג בני ברק נחגגה בעיר התורה והחסידות בני ברק בהשתתפות גדולי תורה ונציגי ציבור בכירים | במעמד הוכרז הקמת כוללי 'מקדשי שביעי', וכולל ערב | צפו בתיעוד (חרדים)
עם סיום זמן הקיץ, נערך בהיכל ישיבת 'מאור עיניים' רחמסטריווקא, מעמד כבוד התורה 'להתענג' לכבוד בחורי החמד 'חברי הקיבוץ' שסיימו מסכת קידושין בעמל ויגע רב | במעמד הסיום הופיע האדמו"ר בהדרו, נטל ידיו לסעודת מצווה ונשא אמרות קודש | בסיום המעמד זכו הבחורים לעבור מול פני הקודש לקבלת תעודת ההצטיינות שהאדמו"ר בעצמו חתם עליהן בחתימת יד קודשו כאות הוקרה על עמלם הרב (חסידים - עולם הישיבות)