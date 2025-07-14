האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים, השוהה בימים אלו בארה"ב לטובת ביצור מוסדותיו על טהרת הקודש בארה"ק, ערך ביקורים אצל ראשי ישיבת לייקווד, הגאון רבי מלכיאל קוטלר והגאון רבי דוד שוסטל • הרבנים קידמו את האדמו"ר בכבוד הראוי והרחיבו בשיחה תורנית מעמיקה | גלריה (חסידים)
ראש ישיבת בית מדרש גבוה לייקווד הגאון רבי אריה מלכיאל קוטלר ביקר את הגאון רבי עזריאל אויערבאך כדי להודות לו על מסע החיזוק שערך בארה"ב | במהלך הביקור דנו בחרדה על גזירת הגיוס המרחפת על עולם התורה והישיבות ונגד המאמצים לחוקק חוק גיוס עם פשרות | צפו בתיעוד מהביקור (חרדים)
משלחת של גדולי תורה מארה"ב ערכה סדרת עצרות חיזוק בשיקגו - העיר השלישית בגודלה בארצות הברית במטרה לגייס תמיכה כספית רחבה עבור לומדי התורה בארץ ישראל דרך קרן עולם התורה | הרבנים קראו לציבור לתמוך בהחזקת התורה בארץ הקודש (חרדים)
בצעד היסטורי התאגדו מספר אדמו"רים בעיר מנהטן, בדינר מיוחד לטובת ארגון 'טעג' - ארגון לסינון אינטרנט כשר בארה"ב | האדמו"ר מבאבוב אשר יצא מגדרו, והופיע בכינוס, נשא נאום חוצב להבות אש, שגרם לנדיבים להוזיל סך של 2 מליון דולר לטובת הארגון (חסידים)
הגר"מ קוטלר מתח בפני ראש הישיבה הגאון חכם משה צדקה ביקורת על השקט היחסי במגזר החרדי נוכח גזירת הגיוס הקשה שמרחפת על תלמידי הישיבות והסביר מדוע יש איסור ללכת לצבא משום "לא תנאף" | השיחה המלאה והתיעוד (חדשות חרדים)