קהל חסידי ואוהדי בית ביטשקוב השתתפו ביום שני, אור לכ"א באדר, בטיש היארצייט המרכזי שערך האדמו"ר מביטשקוב לרגל יומא דהילולא קדישא של אביו, האדמו"ר זצוק"ל, בהיכל בית המדרש של החסידות בבני ברק | במהלך הטיש ערך האדמו"ר סיום משניות ונשא דברי התעוררות וזכרון במשנתו של בעל ההילולא | עם סיום הטיש, עבר הקהל הרב להתברך מפי האדמו"ר | למחרת, ביום שלישי בשעות אחר הצהריים, עלה האדמו"ר לפקוד את הציון הקדוש באוהל אדמו"רי בית קרעטשניף ברחובות, כשהוא מלווה בקהל חסידיו שהעתירו לישועת הכלל והפרט | תיעוד ענק (חסידים)
סגירת מעגל היסטורית בבני ברק | במבנה העתיק של זקנו האדמו"ר בעל ה'דבר חיים' מנדבורנה זצ"ל, ברחוב מינץ, חנך האדמו"ר מביטשקוב את היכל בית מדרשו החדש • המעמד נערך בהתרגשות דקדושה עם הדלקת נרות חנוכה רוויה בזיכרונות והתעלות • תיעוד מרגש (חסידים)
ב'תלמוד התורה' הכלל חסידי בבני ברק, 'מתיבתא', העומד תחת נשיאות הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, גאב"ד מערב ב"ב, נחוגה ברוב פאר והדר מסיבת ה'חומש סעודה', בהשתתפות זקני והורי התלמידים, ביניהם האדמו"רים מאוז'רוב, אלכסנדר, ביטשקוב, קודינוב, ראחוב, שבט הלוי, ועוד רבנים רומי מעלה מזקני התלמידים | צפו בתיעוד (חרדים)
תיעוד ענק: גדולי ישראל, אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות, יצאו בהמוניהם בשבוע האחרון, כחום היום, לקצור חיטים לקראת חג הפסח שנת תשפ"ו, בשדה החיטים בלטרון | הרבנים עמלו בעצמם בטרחה של מצווה כשהם קוצרים ברינה את היבול תוך שירה וזימרה מתוך חביבות יתירה למצוות ישראל | שוקי לרר התמקם מבעוד מועד בשדה, ומגיש תיעוד מרהיב (חרדים)
לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק בעל ה'מראה יחזקאל' זי"ע, מייסד חצר הקודש דעעש, ערך האדמו"ר מדעעש את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו בבני ברק, בהשתתפות האדמו"רים משבט הלוי, ביטשקוב, הגה"צ ראש ישיבת סאטמר ועוד רבנים ידועי שם (חסידים)
היערכות גדולה בחסידות ביטשקוב לקראת מעמד 'הכנסת ספר תורה' לע"נ הנערה היקרה והצדקנית סימא ברכה רוזנבוים ע"ה, בת יבלחט"א האדמו"ר מביטשקוב, אשר יכנס ברוב פאר והדר מחר - יום חמישי, למרכז החסידות בבני ברק (חסידים)
בלב העיר תל אביב התקיימה שמחת השבע ברכות לרגל נישואי בנו של האדמו"ר מפיטסבורג, עב"ג הכלה נכדת הגה"צ רבי מרדכי אויערבך רב ביהמ"ד 'אביר יעקב' | במהלך השמחה הנעים הרב אסף רצון את הקהל בשירה מרגשת ובנאום תורני מעמיק | צפו בתיעוד (חסידים)
במלאת 173 שנים להסתלקותו של האדמו"ר הזקן הרה"ק רבי אליעזר זאב מבוטשעטש זי"ע, ראש שושלת הקודש בוטשעטש בוטושאן, ערך נכדו האדמו"ר מבוטושאן סעודת הילולא לזכרו וריתק את החסידים בסיפורים מעניינים על בעל ההילולא (חסידים)