במעמד מרגש ורב רושם התכנסו צמרת העסקונה הויז'ניצאית לחנוך את מעונו החדש של הנגיד ר' שמואל אהרן צויבל בעיר אשדוד | בקביעת המזוזות התכבדו הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, והאדמו"ר מפיטסבורג, לצד משב"קים, נבחרי ציבור ואנשי מעשה | במהלך מעמד ה'לחיים', נשא אב"ד אלעד דברים על הצורך באחדות ובתפילה בעת הזו, כשהוא מביע תקווה שבקרוב נזכה כולנו לחנוכת הבית האמיתית בבניין בית המקדש בירושלים הבנויה | צפו בתיעוד (חסידים)
המוני תושבי אשדוד לצד חסידי נאשכיז ושומרי אמונים, ליוו בפניא דמעלי שבתא, שעה קצרה טרם כניסת השבת, את הרבנית הצדקנית מנאשכיז ע"ה, שהלכה לעולמה לאחר מחלה קשה והיא בת 72 בפטירתה | בין המלווים נצפו בניה הרבנים, אחיה האדמו"רים משומרי אמונים אשדוד, ירושלים וקריית גת, וכן האדמו"ר מפיטסבורג | יוסי לוי תיעד תיעוד דומע (חסידים)
בתלמוד תורה פיטסבורג, המתנוסס לתפארה במרכז רובע ז' באשדוד, נחוגה ברוב פאר והדר מעמד ה'חומש סעודה' לילדי החמד, צעירי הצאן מת"ת של החסידות | במרכז המעמד הופיע האדמו"ר מפיטסבורג בהדרו, והאציל מהודו על כל המשתתפים | בסיום המעמד חלפו ילדי החמד מול פני הקודש, כשהאדמו"ר מרעיף על כל תלמיד חום ואהבה תוך שהוא מאציל עליו ברכות לרוב בצירוף חומש ויקרא | צפו בתיעוד (חסידים)
בסוף השבוע שעבר נערכה שמחת הבר מצוה לבנו של יו"ר ש"ס באשדוד ומ"מ ראש העיר אבי אמסלם, אולם השמחה הפכה למוקד עליה לרגל של אדמו"רי העיר, לצד רבנים, דיינים, אישי ציבור בכירים מכל הארץ, כולם באו לברך ולאחל | על הקטע האומנותי ניצחו גדולי הזמר: משה דוויק, חיים ישראל, יניב בן משיח, דוד חפצדי ויובל טייב (ברנז'ה)
ביקור הוד ערך האדמו"ר מקאשוי, איתן מושבו בארה"ב, בקרב עם סגולה תושבי לוס אנג'לס | האדמו"ר הגיע במיוחד לזכותם במצוות החזקת תורה לטובת מוסדותיו הק' המתנוססים לתפארה בשיכון קאשוי בארה"ב | הנגיד הרב בעריל וייס מפני העדה בעיר, ערך מסיבה של מצווה מיוחדת במעונו, לשם התאספו כלל הרבנים ששהו בלוס אנג'לס לטובת גיוס כספים, ובראשם האדמו"ר מפיטסבורג | צפו בתיעוד (חסידים)
במהלך שיחת חיזוק לקראת חג השבועות
במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן שוררו בחורי ישיבת פיטסבורג את השיר
"והאר עיננו" בלחנו המרטיט והמרגש של האדמו"ר בעל התפארת
מרדכי מפיטסבורג זצ"ל | צפו (ישיבות - חסידים)
בני קהילת 'ישועות משה' ויז'ניץ לאברכים הצעירים באשדוד התאספו למעמד סיום הש"ס, וסעודת הילולא רבתי לרגל הילולא קדישא של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע | האדמו"ר מפיטסבורג נשא את המשא המרכזי (חסידים)
בהתרוממות הרוח ובצהלת חסידים ערך האדמו"ר מקרעטשניף י-ם את שולחנו הטהור ביום פורים דמוקפין חומה | לצידי האדמו"ר הסבו חתניו האדמו"רים מפיטסבורג ואלעסק | כטוב לב המלך ביין, נעמד הרבי על כסאו ועודד את השירה בעוז ובתעצומות מתוך להבת אש קודש | בהמשך הציגו פרחי החסידים 'פורים שפיל' על השולחן כנהוג בחצרות הקודש (חסידים)
הצצה מרתקת לדרכו של האדמו"ר מפיטסבורג באשדוד, המציג את גישתו הייחודית של רבי נאמן לחסידיו ולאוהדיו המעריצים אותו | וכן, למה הגבאי המיתולוגי מסאטמר הרב משה פרידמן התחרט על התפלגות חצר הקודש סאטמר לשתי חצרות? (מגזין / חסידים)
בלב העיר תל אביב התקיימה שמחת השבע ברכות לרגל נישואי בנו של האדמו"ר מפיטסבורג, עב"ג הכלה נכדת הגה"צ רבי מרדכי אויערבך רב ביהמ"ד 'אביר יעקב' | במהלך השמחה הנעים הרב אסף רצון את הקהל בשירה מרגשת ובנאום תורני מעמיק | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חסידי וידידי בית פיטסבורג מתכוננים בימים אלו לקראת השמחה הגדולה בבית רבם, בנישואי בנו של האדמו"ר מפיטסבורג | לקראת ימי השמחה ביקש הרבי מילדי החסידות ללבוש כובעי קאסקעט בשבתות וחגים, בהתאם למסורת קהילות חסידיות מכובדות (חסידים)
מאות חסידי צאנז העמלים על הפרנסה התכנסו להתכנסות כבירה ורבתית לציון חגיגת התורה בסיום לימוד ג' בבות והתחלת לימוד מסכת סנהדרין, ופתיחת מסגרת 'דף השינון' ללימוד מסכת ביצה | המעמד נערך בראשותו של האדמו"ר מצאנז, מחולל ומייסד המפעל הגדול | תיעוד ענק (חסידים)
האדמו"ר מפיטסבורג שוהה בימים אלו למנוחה בעיירת דאבוס שבשווייץ | מראות הוד מ'נאות דשא' בהרי דאבוס, ובעריכת הטיש בסעודה שלישית והבדלה | נראים הרה"צ ר' אהרן דוד רוזנבוים מנדבורנה והאדמו"ר מאלעסק | רבים מנופשי המקום נהנים בימים אלו במחיצתו של האדמו"ר המשפיע מהוד תפארתו על כל הנופשים (חרדים)