מחזה מרגש במסיבת החומש של ילדי קריית צאנז בטבריה, שנערכה בראשות רב הקהילה הרה"צ רבי אברהם הלברשטאם • במהלך המעמד הציגו ילדי החמד בלייב את עבודת הכהנים והלוויים בבית המקדש, מהקרבת הקורבנות ועד שירת הדוכן, וסיימו בריקוד סוער על כתפי האבות • משה גולדשטיין השתתף במעמד ומגיש גלריה (חסידים)
אלפי חסידי צאנז נטלו חלק בשמחת אירוסי הכלה, נכדת האדמו"ר, בת לבנו הרה"צ רבי אברהם הלברשטאם, אב"ד החסידות בטבריה וחתן האדמו"ר מסטרופקוב, עב"ג החתן בן הרה"צ רבי ישראל לעמברגר, בן הגה"צ גאב"ד מאקווא וחתן האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ.בשמחה שולבה גם מעמד ה'וואכט נאכט' לרגל לידת הנין לאדמו"ר, נכד לבנו הרה"צ רבי יוסף משה דב, אב"ד החסידות בארה"ב, בן לנכדו הרב אהרן מוטצען, חתן הרה"צ רבי אפרים פישל מוטצען, אב"ד קריית הבעל שם טוב בפ"ת | צפו בתיעוד (חסידים)
במעון קודשו של האדמו"ר מצאנז בקריית צאנז בנתניה, נחוגה אמש באישון ליל שמחת הווארט לרגל קשרי השידוכין לנכדת האדמו"ר, הכלה בת לבנו הגה"צ רבי אברהם הלברשטאם אב"ד קרית צאנז טבריה והגלילות, חתן האדמו"ר מסטרופקוב, עב"ג החתן בן הרב ישראל למברגר, בן הגה"צ גאב"ד מאקאווא, וחתן האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ | השמחה נחוגה בקרב בני המשפחה, ובימים הקרובים תיערך השמחה הגדולה בהשתתפות כל החסידים במרכז החסידות (חסידים)
בתלמוד תורה 'דרכי אבות' דחסידי צאנז בחיפה, נערכה ברוב פאר והדר מסיבת ה'חומש סעודה' לילדי החמד של ה'תלמוד תורה' | מי שפיאר ועמד בראש המסיבה, היה הגה"צ רבי אברהם הלברשטם, אב"ד קריית צאנז בטבריה והגלילות | במהלך המעמד נשא הרב דברים נלהבים, לאחר מכן חילק 'חומש ויקרא' לילדים, ובהמשך יצא עמם במחול נלהב לקול מצהלות הציבור שהתאסף במקום (חסידים)
בעיצומו של ימי שמחתו בשמחת נישואי נכדתו ערך האדמו"ר מצאנז שמחת שבע ברכות ייחודית במלון גלי צאנז, לכלל עשרות בחורים וילדים מהחסידים, וכן נערות וילדות צעירות, היתומים מאב או מאם רח"ל | אירוע מרגש ועוצמתי בכל קנה מידה | האדמו"ר חילק תשורה נאה לכל המשתתפים, והרבנית לכל המשתתפות | צפו בתיעוד הנרגש (חסידים)
בירושלים נחוגה השבת שבת 'אופריף' לקראת נישואי בן המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, עם נכדת האדמו"ר מצאנז, בת לבנו הרה"צ רבי אברהם הלברשטאם אב"ד קרית צאנז טבריה | השמחה נערכה באודיטוריום מנחת יצחק | צפו בתיעוד מרהיב מהצלם א. אייזנבאך שהשתתף בכל סדרי השבת החל מחבישת השטריימל בערב שבת ועד ריקוד המשפיעים בשמחת הפאר-שפיל בצאת השבת (חסידים)
מאות חסידי צאנז העמלים על הפרנסה התכנסו להתכנסות כבירה ורבתית לציון חגיגת התורה בסיום לימוד ג' בבות והתחלת לימוד מסכת סנהדרין, ופתיחת מסגרת 'דף השינון' ללימוד מסכת ביצה | המעמד נערך בראשותו של האדמו"ר מצאנז, מחולל ומייסד המפעל הגדול | תיעוד ענק (חסידים)