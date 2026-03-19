מתוך רגשי קודש נעלים קבע האדמו"ר מסאטמר מזוזות בפתח המשרדים החדשים של ארגון 'רופא חולים' (RCCS) בקריית יואל שבמונורו | בימים קודם למעמד, קיבל האדמו"ר את ראשי הארגון במעונו והתעניין ארוכות בפעילותם הענפה, ובעת ביקורו במשרדים החדשים סייר במקום, ערך שולחן 'לחיים' ונשא דברי חיזוק בשבח המצווה הנשגבת של עזרה לחולים (חסידים)
בעקבות ביקורו המצמרר של האדמו"ר מסאטמר בכלא אוטיסוויל לפני מספר שבועות, הגיע מנהל הכלא הראשי, יחד עם בכירי בית הסוהר לביקור היסטורי במרכז החסידות במונורו | הפקידים סיירו במוסדות הקודש ושיאו של הביקור היה המעמד בבית הרבי, כשזכה להבטחה דרמטית ממנהל הכלא: 'שחרור האסירים לשבתות ולשמחות, ושיפור דרסטי בכשרות' | הפרטים והתיעוד (חרדים)
לקראת שמחת נישואי נינתו הבכורה, פקד האדמו"ר מסאטמר את אוהל אדמו"רי החסידות בבית העלמין בקריית יואל במונורו, כפי הנהוג להזמין את האבות הקדושים לשוש בשמחת צאצאם | באוהל הקדוש העתיר האדמו"ר בתפילה שעה ארוכה מתוך התעוררות עצומה (חסידים)
לרגל התחלת זמן החורף, הופיע האדמו"ר מתולדות צבי דספינקא, לישא את משא הפתיחה לפני בחורי ישיבתו הרמה בקריית יואל שבמונרו | האדמו"ר הופיע לתפילת שחרית, ולפני התפילה הניח תפילין על ראש נכדו, חתן המצוות, בהמשך, במהלך התפילה הסתובב הרבי בין שורות הבחורים ועודד את התפילה בעוז ובאש יוקדת | לאחר התפילה נשא הרבי את משא הקודש לפני הבחורים (חסידים - עולם הישיבות)
שעה קצרה לפני שהאדמו"ר מסאטמר יצא כמנהגו לימי נופש בניו המפשייר, האדמו"ר הספיק לעסוק בנושא הבוער של מחירי הדירות ב'קרית יואל', והפעם על הכוונת - הדירות להשכרה בעיקר לזוגות צעירים | הרבי, המקדיש מלחמת קודש נגד עליית המחירים בשוק הדירות, מצליח לקטוף עוד ועוד הצלחות גדולות בעניין (חסידים)
הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סאטמאר בקריית יואל מונרו וירושלים, המבקר בימים אלו בארץ הקודש, ערך השבוע ביקור בקרב קהילת סאטמר בבני ברק, שם פיאר את המעמד לטובת בית חינוך לבנות, ובהמשך עלה לבתי נדיבים בעיר להתרימם לטובת בניין החינוך על טהרת הקודש (חסידים)
מאות תלמידי כיתות ג' מתלמודי התורה דחסידי סאטמר בקריית יואל במונרו החלו בלימוד משניות. לכבוד המאורע הופיע בפניהם האדמו"ר מסאטמר ולמד עמם את המשנה הראשונה בחייהם במסכת ברכות. בהמשך נשא הרבי דברות קודש, וילדי החמד עברו להתברך | צפו בתיעוד המרגש (חסידים)
במעונו המיתולוגי והנוסטלגי של האדמו"ר בעל ה'דברי יואל' מסאטמר זצ"ל, בקריית יואל שבמונרו, נאספו יחדיו 16 מזקני חסידים, שזכו בשנות בחרותם לעמוד ולשרת בקודש פנימה, כ'הויז בחורים' אצל האדמו"ר זצ"ל שעלה למרומים בשנת תשל"ט | צפו בתיעוד מהשעות הנעלות בצילם של זקני החסידים (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר פיאר במוצאי שבת האחרון מעמד סיום ששה סדרי משנה שנלמדו על ידי כלל ילדי החמד המאוגדים בחבורת 'רץ למשנה' | המעמד הגדול התקיים באולם 'בית רחל' בקריית יואל במונרו. נכד האדמו"ר ערך את הסיום בשם כלל ילדי החמד, במרכז המעמד השמיע האדמו"ר דברות קודש לפני התלמידים | צפו בתיעוד (חסידים)