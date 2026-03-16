שולחן המזרח בפדיון הבן בחצה"ק לעלוב - גורליץ, היה מלא לא רק ברבנים או אדמו"רים, אלא בתשעה כהנים מיוחסים, המכהנים גם כרבנים רומי מעלה, שהוזמנו אחר כבוד לשמש ככהנים הפודים בפדיון הבן לנצר בית קודש לבית בידרמן - לעלוב - גורליץ | שמואל דריי התמקם מול הכהנים, ומגיש גלריה ממעמד הפדיון (חרדים)
במלאת עשרים וארבע שנים להסתלקותו של האדמו"ר רבי אלתר אלעזר מנחם בידרמן זצ"ל מלעלוב בני ברק, אביהם של האחים המשפיעים החסידים לבית בידרמן, ערך בנו הגה"צ רבי חיים יוסף בידרמן אב"ד לעלוב ב"ב סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו של בעל ההילולא, בהשתתפות אחיו הרבנים הגאונים המשפיעים, ורבני המשפחה | במהלך הסעודה הרחיבו במשנתו של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו (חסידים)