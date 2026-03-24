הספארי ברמת גן יועבר לפארק אריאל שרון, במטרה לפנות מקום לבניית אלפי יחידות דיור | "הספארי יועתק ויחודש בחינם, שטח העיר והפארק הלאומי יגדלו, הפקק באלוף שדה ישוחרר ותוקם שכונת ה- AI הראשונה בישראל עם פתרונות דיור לצעירי העיר", הבטיח ראש העיר (בארץ)
תקרית טראגית אירעה אמש במתחם הספארי הפופולרי Safari World במינבורי בתאילנד, כאשר שומר בספארי נטרף למוות לאחר שיצא מרכבו בשטח הפתוח של הספארי | התקרית התרחשה לעיני המבקרים המזועזעים שניסו להבריח את האריות מטרפם, אך ללא הועיל (בעולם)
בפרשת
השבוע,
שמיני – התורה מפרטת
את כשרותם של החיות והבהמות -
האם הג'ירפה,
שמעלה גרה ומפריסה
פרסה,
ראויה לאכילה לפי
ההלכה?
מה קובעים המחקרים
על חלב הג'ירפה?
והאם אכן עשו שימוש בעורה
לכתיבת ספרי תורה ותפילין?
ומה העלה
הניסוי המדעי-תורני
על הג’ירפה בספארי?
(יהדות פרשת השבוע)