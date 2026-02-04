תיעוד מרהיב ומסכם מימי החג בחצר הקודש זוועהיל: מטחינת החיטים, מעמד "מים שלנו" יחד עם המרא דכולא תלמודא הגאון רבי מיכל זילבר ראש ישיבת זוועהיל, אפיית מצות מצווה בערב החג, ועוד | במהלך ימי המועד פקד האדמו"ר את הכותל עם פמליה מצומצמת בצל המלחמה, ובהמשך צפה מול מקום המקדש יחד עם כלל חסידיו | את החג חתם האדמו"ר בטיש נעילה ומרומם, שבסיומו חילק הרבי מצה שמירה לחסידים ושוקולדים לילדים (חסידים)
שותפי חצר הקודש זוועהיל התאחדו לתפילה במערת המכפלה ובהמשך הסבו לסעודת שבע ברכות יוקרתי לרגל שמחת בית האדמו"ר • במרכז המעמד הופיע הבדחן הרב נפתלי פוקס לבוש בבגדי פורים כשהוא מזכיר לנוכחים שעומדים כבר שלושים יום קודם לחג | צפו בתיעודים (חסידים)
אדמו"רים רבנים וקהל חסידים השתתפו בשמחת החתונה לנכדת האדמו"ר ממישקולץ, בת לבנו הרה"ג רבי אהרן ברגר, חתן הגה"צ רבי יעקב שלום טויב, אב"ד עתלית. החתן נכד האדמו"ר מגארליץ, בן הרה"ג רבי אלעזר מנחם מנדל שפירא, בן הרה"ג רבי ישראל שפירא | בסידור קידושין כובד דוד החתן האדמו"ר מזוויעהיל ארה"ב, בשאר הכיבודים כובדו אדמו"רי ורבני המשפחה (חסידים)
תיעוד ענק מירח האיתנים בחצה"ק זוועיהל, מעבודת הנענועים בהיכל בית מדרשו וברחבת הכותל המערבי, בשמחת בית השואבה, וחביטת הערבות ביום הושענא רבה | בשיאו של החודש ערך הרבי את מעמד ההקפות שניות בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים, כשהוא מפזז עם ספר התורה של ספר התורה העתיק של הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זי"ע הנמצא בבית גנזיו מירושת אבותיו הקדושים (חסידים)
במלאות שלוש שנים להסתלקותו בסערה השמיימה של האדמו"ר בעל ה'משנת שלמה' מזוועהיל זצ"ל, ערך בנו, ממלא מקומו בקודש, את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול בשכונת 'בית ישראל' בירושלים | בשבת שלפני ההילולא התאספו כלל החסידים לשהות בצל הקודש | צפו בתיעוד (חסידים)
לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'אור החיים' הקדוש זי"ע, ערך האדמו"ר מזוועהיל את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול בביתר עילית | האדמו"ר, אשר דבוק באורחותיו של בעל ההילולא, הרחיב במשנתו הטהורה שעה ארוכה, כשהוא מבקש בעת זו שזכותו של הצדיק תגן על כל כלל ישראל להיוושע במהרה בתשועת עולמים (חסידים)
בשעות הצהריים רבתה השמחה בחצה"ק זוועהיל עם היוודע הבשורה המרנינה על אירוסי בנו של האדמו"ר, עם הכלה בת האדמו"ר מטערבישאן, חתנו של האדמו"ר מפינסק קרלין | שמחת הווארט לרגל קשרי השידוכין נחוגה בקרב המחותנים בלבד, ובשבוע הקרוב יזכו כלל החסידים משלושה החצרות לחגוג יחדיו בשמחת האירוסין המפוארת כיאה לשמחת בית צדיקים נעלה זו (חסידים)
הגה"צ גאב"ד זוועהיל, והאדמו"רים משומרי אמונים השוהים בימים אלו בארה"ב, ערכו את השבת בעיירת מונסי יחד עם ש"ב האדמו"ר מזוויעהיל מונסי, לציון הילולת זקינם הרה"ק רבי שלומק'ה מזוועהיל זי"ע | בצאת השבת השתתפו בסעודת ההילולא שערך ש"ב האדמו"ר מזוועהיל מונסי בבית מדרשו בעיר | צפו בתיעוד (חסידים)
במעמד רבני העיר ביתר, ובראשות האדמו"ר מזוויעהיל וגאב"ד זוועיהיל, התקיימה אמש (מוצ"ש וארא), מעמד כבוד התורה וחלוקת תעודות בישיבת 'בית מרדכי' זוועהיל לבחורים שנבחנו על כל מסכת בבא מציעא | האדמו"ר ערך סעודת מצווה מלכה לפני התלמידים, ונשא אמרות קודש, כן נשאו דברים גאב"ד זוועיהל, והגאון רבי חיים וייס רב העיר ביתר (ישיבות)